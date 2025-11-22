भारत में कई प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही होंडा, जानिए कंपनी की पूरी प्लानिंग

संक्षेप: होंडा भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 2030 तक भारतीय बाजार में 10 नई कारें लॉन्च की जाएंगी। इस प्लान के तहत कुछ मॉडल्स CBU यूनिट के रूप में लॉन्च किए जाएंगे।

Sat, 22 Nov 2025 03:12 PM

होंडा भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 2030 तक भारतीय बाजार में 10 नई कारें लॉन्च की जाएंगी। खास बात यह है कि होंडा अब सिर्फ मास-सेगमेंट तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कारों पर भी बड़ा फोकस करने जा रही है। इस प्लान के तहत कुछ मॉडल्स CBU (इम्पोर्टेड यूनिट) के रूप में लॉन्च किए जाएंगे। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, इसी रणनीति के तहत कंपनी Honda Prelude, Honda ZR-V Hybrid और Honda 0 Electric SUV को भारत में लाने वाली है।

Honda Prelude होंडा की 2001 में बंद हो चुकी Prelude अब पूरी तरह नए, स्पोर्टी और इलेक्ट्रिफाइड अवतार में वापसी कर रही है। यह होंडा की पहली टू-डोर स्पोर्ट्स कार होगी जिसे भारत में 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपये तक रहने की उम्मीद है। कार में 2.0-लीटर Atkinson इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स वाला e:HEV हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड 7 सेकंड से कम में हासिल कर लेती है।

Honda ZR-V Hybrid होंडा भारत में 2026 के अंत तक ZR-V Hybrid लॉन्च करेगी जो एक प्रीमियम हाइब्रिड क्रॉसओवर होगी। इसकी संभावित कीमत 50 से 60 लाख रुपये के बीच हो सकती है। बता दें कि ZR-V में 2.0-लीटर Atkinson इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स वाला हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। ग्लोबल लाइनअप में यह मॉडल CR-V के नीचे पोजिशन किया गया है। भारत में यह एक प्रैक्टिकल, फैमिली-फ्रेंडली प्रीमियम ऑप्शन बन सकता है।