भारत में कई प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही होंडा, जानिए कंपनी की पूरी प्लानिंग

संक्षेप:

होंडा भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 2030 तक भारतीय बाजार में 10 नई कारें लॉन्च की जाएंगी। इस प्लान के तहत कुछ मॉडल्स CBU यूनिट के रूप में लॉन्च किए जाएंगे।

Sat, 22 Nov 2025 03:12 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
होंडा भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 2030 तक भारतीय बाजार में 10 नई कारें लॉन्च की जाएंगी। खास बात यह है कि होंडा अब सिर्फ मास-सेगमेंट तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कारों पर भी बड़ा फोकस करने जा रही है। इस प्लान के तहत कुछ मॉडल्स CBU (इम्पोर्टेड यूनिट) के रूप में लॉन्च किए जाएंगे। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, इसी रणनीति के तहत कंपनी Honda Prelude, Honda ZR-V Hybrid और Honda 0 Electric SUV को भारत में लाने वाली है।

Honda Prelude

होंडा की 2001 में बंद हो चुकी Prelude अब पूरी तरह नए, स्पोर्टी और इलेक्ट्रिफाइड अवतार में वापसी कर रही है। यह होंडा की पहली टू-डोर स्पोर्ट्स कार होगी जिसे भारत में 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपये तक रहने की उम्मीद है। कार में 2.0-लीटर Atkinson इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स वाला e:HEV हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड 7 सेकंड से कम में हासिल कर लेती है।

Honda ZR-V Hybrid

होंडा भारत में 2026 के अंत तक ZR-V Hybrid लॉन्च करेगी जो एक प्रीमियम हाइब्रिड क्रॉसओवर होगी। इसकी संभावित कीमत 50 से 60 लाख रुपये के बीच हो सकती है। बता दें कि ZR-V में 2.0-लीटर Atkinson इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स वाला हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। ग्लोबल लाइनअप में यह मॉडल CR-V के नीचे पोजिशन किया गया है। भारत में यह एक प्रैक्टिकल, फैमिली-फ्रेंडली प्रीमियम ऑप्शन बन सकता है।

Honda 0 Electric SUV

होंडा की सबसे प्रीमियम EV 0 Electric SUV को भारत में 2027 के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। यह कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV होगी जिसमें 80 से 100 kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। बता दें कि होंडा 0 Series EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस SUV में पिक्सल-स्टाइल LED लाइटिंग, फ्लश डोर हैंडल्स, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखने को मिलेगा। इसकी कीमत 80 लाख रुपये से ऊपर हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
