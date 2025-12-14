भारत में 2030 तक 10 नए मॉडलों को लॉन्च करने की तैयारी में होंडा, जान लीजिए पूरी प्लानिंग
होंडा भारत को अपने फ्यूचर के लिए एक बड़ा मार्केट मान रही है है। कंपनी को यहां तेज ग्रोथ की संभावना दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसी वजह से होंडा ने ग्लोबल लेवल पर एक अलग इंडिया प्रोजेक्ट टीम बनाई है। कंपनी का प्लान 2026 से 2030 के बीच भारत में 10 नए मॉडल और अपडेट्स लॉन्च करने का है। इसमें नई कारें, फेसलिफ्ट और पूरी तरह नई जनरेशन के मॉडल शामिल होंगे। हालांकि, पूरा रोडमैप सामने नहीं आया है लेकिन कई बड़े लॉन्च कन्फर्म माने जा रहे हैं।
होंडा Prelude भी होगी लॉन्च
साल 2026 की पहली छमाही में होंडा भारत में नई Prelude लॉन्च करेगी। यह एक हाइब्रिड स्पोर्ट्स कूपे होगी। इसे पुराने Civic Coupe के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया जाएगा। होंडा Prelude को जापान से CBU के रूप में इम्पोर्ट किया जाएगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 70 से 80 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह कार Civic Hybrid वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है।
हाइब्रिड कार भी लाएगी होंडा
इसके बाद साल 2026 के आखिर में होंडा ZR-V SUV लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत करीब 50 से 55 लाख रुपये हो सकती है। होंडा Prelude और ZR-V दोनों में एक जैसा हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा। इसमें 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा। होंडा Prelude 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 8.2 सेकेंड में पकड़ती है। इसकी टॉप स्पीड 188 किमी/घंटा है।
अपडेटेड मॉडल की भी एंट्री
दूसरी ओर होंडा अपनी मौजूदा कारों को भी अपडेट करेगी। होंडा एलिवेट का फेसलिफ्ट और पांचवीं जनरेशन सिटी का दूसरा बड़ा अपडेट 2026 की दूसरी छमाही में आ सकता है। साल 2027 की शुरुआत में होंडा अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Honda 0 Alpha लॉन्च करेगी। एक साल के भीतर होंडा 0 SUV भी आ सकती है। यह D-सेगमेंट इलेक्ट्रिक SUV होगी।
