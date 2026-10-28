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भारत आ सकती है Honda की प्रीमियम हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार, जबरदस्त है कूपे डिजाइन

By Kumar Prashant Singh
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होंडा अपनी स्पोर्ट्स कूपे प्रील्यूड को भारत में लॉन्च कर सकती है। यह कंपनी की भारत में पहली परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कार बन सकती है। प्रील्यूड में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.1 kWh की बैटरी दी गई है।

2-Door Honda Prelude may arrive in India
भारत आ सकती है टू-डोर होंडा प्रील्यूड
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होंडा (Honda) इंडियन मार्केट में अपनी नई स्ट्रैटिजी के तहत कई नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी की एक स्पोर्टी हाइब्रिड कार की भारत में एंट्री हो सकती है। इसका नाम- Honda Prelude है। यह टू-डोर यानी दो दरवाजों वाली स्पोर्ट्स कूपे होगी। यह कंपनी की भारत में पहली परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कार बन सकती है। इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। फिलहाल आइए जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में।

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स्पोर्टी डिजाइन और प्रीमियम केबिन

नई होंडा प्रील्यूड का डिजाइन काफी स्पोर्टी है। यह होंडा सिविक वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसके फ्रंट में शार्प हेडलैंप और स्लिम ग्रिल दी गई है। वहीं, स्लोपी रूफलाइन और दो दरवाजों वाला डिजाइन इसे आम सेडान और एसयूवी से अलग बनाता है। कार का केबिन भी प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। इसमें वाइट सुएड अपहोल्स्ट्री और नीले रंग की स्टिचिंग वाली स्पोर्ट्स सीट्स मिलती हैं। इसके अलावा फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और हीटिंग फंक्शन वाली सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड पर प्रील्यूड की ब्रैंडिंग और ड्राइव मोड भी मिलते हैं।

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2.0-लीटर हाइब्रिड इंजन से मिलेगी 201 PS की पावर

होंडा प्रील्यूड में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.1 kWh की बैटरी दी गई है। इस हाइब्रिड सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को चलाती है। जबकि, दूसरी बैटरी चार्ज करने में मदद करती है। इसका कंबाइन्ड पावर आउटपुट 201 PS है। इस सिस्टम में कार को अलग-अलग कंडीशन्स के हिसाब से इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और इंजन-पावर्ड मोड में चलाया जा सकता है। हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल के स्पेसिफिकेशन की ऑफिशियल जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

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भारत में 50 लाख से 80 लाख रुपये हो सकती है कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा प्रील्यूड को भारत में CBU यानी पूरी तरह बनी हुई कार के रूप में इंपोर्ट किया जा सकता है। इस वजह से इसकी कीमत ज्यादा रहने की उम्मीद है। यूरोपीय मार्केट में इसकी कीमत करीब 57 लाख रुपये के बराबर बताई गई है। जबकि, भारत में इंपोर्ट ड्यूटी और दूसरे खर्चों के कारण कीमत अलग हो सकती है। इंडियन मार्केट में इसकी संभावित कीमत 50 लाख से 80 लाख रुपये के बीच हो सकती है। होंडा इसे अपनी प्रीमियम और खास आइडेंटिटी वाली कार के तौर पर ला सकती है। शुरुआत में इसकी लिमिटेड यूनिट्स ही भारत में उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। फिलहाल लॉन्च की तारीख, कीमत और भारतीय मॉडल के फीचर्स को लेकर कंपनी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है।

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(Photo: Cars)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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