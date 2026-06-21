हो जाइए तैयार! अगले 9 महीनों में होंडा ला रही ये 3 धांसू कार; इनमें नई एलिवेट भी शामिल

अगर आप भी होंडा की कारों के दीवाने हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। होंडा भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अगले 9 महीनों में तीन नए धांसू मॉडल लॉन्च करने जा रही है।

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अगर आप भी होंडा की कारों के दीवाने हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। होंडा भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अगले 9 महीनों में तीन नए धांसू मॉडल लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे साल 2030 तक भारत में 10 नई कारें उतारेंगे। इसकी शुरुआत पिछले महीने आई नई 'सिटी' से हो चुकी है। अब कंपनी अपने इसी प्लान के तहत पेट्रोल, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग कारों के बारे में।

होंडा ZR-V यह होंडा की एक नई ग्लोबल कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसे कंपनी जापान से सीधे इम्पोर्ट करके भारत लाएगी। भारत में इसका हाइब्रिड वैरिएंट लॉन्च किया जाएगा। इसमें 181bhp की दमदार पावर और करीब 22.8 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज मिलेगा। इस कार में 9-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, 10.2-इंच का डिजिटल क्लस्टर, 8 एयरबैग्स और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस (ADAS) जैसे गजब के फीचर्स मिलेंगे। कंपनी इसे इसी साल जुलाई, 2026 में लॉन्च करने की योजना बना रही है।

नई होंडा एलिवेट होंडा एलिवेट को कंपनी ने सितंबर, 2023 में लॉन्च किया था। अब कंपनी इसी साल की तीसरी तिमाही में एक नए फेसलिफ्ट अवतार में पेश करने वाली है। इस नई गाड़ी के बंपर, ग्रिल, हेडलाइट और 17-इंच के अलॉय व्हील्स को पहले से ज्यादा स्टाइलिश और नया लुक दिया जाएगा। कार के अंदर अब ग्राहकों की डिमांड पर पैनोरमिक सनरूफ, आगे की सीटों में वेंटिलेशन और पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, यह कार पहले की तरह ही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी।