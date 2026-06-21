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हो जाइए तैयार! अगले 9 महीनों में होंडा ला रही ये 3 धांसू कार; इनमें नई एलिवेट भी शामिल

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप भी होंडा की कारों के दीवाने हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। होंडा भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अगले 9 महीनों में तीन नए धांसू मॉडल लॉन्च करने जा रही है।

हो जाइए तैयार! अगले 9 महीनों में होंडा ला रही ये 3 धांसू कार; इनमें नई एलिवेट भी शामिल
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अगर आप भी होंडा की कारों के दीवाने हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। होंडा भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अगले 9 महीनों में तीन नए धांसू मॉडल लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे साल 2030 तक भारत में 10 नई कारें उतारेंगे। इसकी शुरुआत पिछले महीने आई नई 'सिटी' से हो चुकी है। अब कंपनी अपने इसी प्लान के तहत पेट्रोल, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग कारों के बारे में।

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यह होंडा की एक नई ग्लोबल कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसे कंपनी जापान से सीधे इम्पोर्ट करके भारत लाएगी। भारत में इसका हाइब्रिड वैरिएंट लॉन्च किया जाएगा। इसमें 181bhp की दमदार पावर और करीब 22.8 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज मिलेगा। इस कार में 9-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, 10.2-इंच का डिजिटल क्लस्टर, 8 एयरबैग्स और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस (ADAS) जैसे गजब के फीचर्स मिलेंगे। कंपनी इसे इसी साल जुलाई, 2026 में लॉन्च करने की योजना बना रही है।

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नई होंडा एलिवेट

होंडा एलिवेट को कंपनी ने सितंबर, 2023 में लॉन्च किया था। अब कंपनी इसी साल की तीसरी तिमाही में एक नए फेसलिफ्ट अवतार में पेश करने वाली है। इस नई गाड़ी के बंपर, ग्रिल, हेडलाइट और 17-इंच के अलॉय व्हील्स को पहले से ज्यादा स्टाइलिश और नया लुक दिया जाएगा। कार के अंदर अब ग्राहकों की डिमांड पर पैनोरमिक सनरूफ, आगे की सीटों में वेंटिलेशन और पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, यह कार पहले की तरह ही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी।

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यह भारत में होंडा की पहली पूरी तरह से बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक (EV) मिड-साइज एसयूवी होगी। यह सीधे तौर पर क्रेटा इलेक्ट्रिक और मारुति ई-विटारा जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इस कार में कंपनी की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी और इसमें इंडोनेशिया से इम्पोर्ट किए गए दो अलग-अलग बैटरी पैक (LFP) के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसका व्हीलबेस 2,700 से 2,800 एमएम के बीच होगा। इससे कार के अंदर बहुत बढ़िया स्पेस मिलेगा। कंपनी इस धांसू इलेक्ट्रिक कार को साल 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च करेगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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