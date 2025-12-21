भारतीय मार्केट में एक के बाद एक 6 धमाकेदार मॉडल लेकर आ रही होंडा, जानिए कब होगी लॉन्च

संक्षेप: होंडा (Honda) ने भारतीय मार्केट के लिए अब अपनी नई इंडिया स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। बता दें कि सिर्फ अगले दो साल में ही होंडा के छह नए मॉडल भारतीय शोरूम तक पहुंचने वाले हैं।

Dec 21, 2025 10:36 pm IST

होंडा (Honda) ने भारतीय मार्केट के लिए अब अपनी नई इंडिया स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। आने वाले कुछ सालों में होंडा भारत में एक के बाद एक कई नए मॉडल लॉन्च करने वाली है। सिर्फ अगले दो साल में ही होंडा के छह नए मॉडल भारतीय शोरूम तक पहुंचने वाले हैं। इसमें पेट्रोल-हाइब्रिड कारों से लेकर इलेक्ट्रिक SUV तक शामिल होंगी। यानी कंपनी अब भारत को लेकर सीरियस होती दिख रही है। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में होंडा के मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार से।

होंडा Prelude की होगी एंट्री सबसे पहले 2026 की पहली छमाही में कंपनी अपनी नई स्पोर्ट्स कूपे Prelude लॉन्च करेगी। यह कार इंटरनेशनल मार्केट में 11th जनरेशन Civic का दो-दरवाजों वाला ऑप्शन मानी जाती है। इसमें 2.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 8.2 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 188 किमी/घंटा है। जापान से CBU के तौर पर आने वाली इस कार का माइलेज WLTC साइकिल में 23.6 किमी/लीटर बताया गया है।

सिटी और एलिवेट फेसलिफ्ट साल 2026 की दूसरी छमाही में होंडा अपनी दो पॉपुलर कारों को अपडेट करेगी। इसमें सिटी का दूसरा फेसलिफ्ट और एलिवेट का पहला फेसलिफ्ट शामिल है। दोनों कारों में हल्के कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे जैसे नया ग्रिल, बदले हुए बंपर, नए अलॉय व्हील्स और फ्रेश कलर ऑप्शन। इसके अलावा, केबिन में नई अपहोल्स्ट्री, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ नए कंफर्ट व कंवीनियंस फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं। साल के आखिर में होंडा ZR-V SUV लॉन्च कर सकती है जो ग्लोबली VW Tiguan को टक्कर देती है। इसमें Prelude जैसा ही हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा और यह भी जापान से CBU के तौर पर आएगी।