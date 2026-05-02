Honda ने किया कमाल, 21 पर्सेंट बढ़ी कंपनी की सेल, इसी महीने आएंगी दो नई कारें

May 02, 2026 03:27 pm IST

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने अप्रैल 2026 में टोटल 4,938 यूनिट्स की सेल दर्ज की, जिसमें डोमेस्टिक सेल की 4,069 यूनिट्स शामिल हैं। कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में 21% की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ दर्ज की है।

होंडा (Honda) की सेल में शानदार सुधार हुआ है। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने अप्रैल 2026 में टोटल 4,938 यूनिट्स की सेल दर्ज की, जिसमें डोमेस्टिक सेल की 4,069 यूनिट्स शामिल हैं। पिछले साल इसी महीने में 4,871 यूनिट्स की सेल हुई थी। कंपनी का एक्सपोर्ट 869 यूनिट्स रहा, जो अप्रैल 2025 के 1,511 यूनिट्स की तुलना में काफी कम है। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल बहल ने कहा कि कंपनी ने नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की है और डोमेस्टिक मार्केट में 21% की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ दर्ज की है।

22 मई को आ रहा होंडा सिटी का फेसलिफ्ट



होंडा की धमाकेदार सेल में अमेज, सिटी और एलिवेट का योगदान है। कंपनी इस बेहतरीन सेल परफॉर्मेंस को आगे भी बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए कंपनी आने वाले अपने दो नए प्रोडक्ट- सिटी फेसलिफ्ट और ZR-V को लॉन्च करने वाली है। कंपनी इन दोनों नए प्रोडक्ट्स को भारत में 22 मई को लॉन्च करने वाली है। आइए जान लेते हैं कि होंडा इन कारों में क्या कुछ ऑफर करने वाला है।

Honda ZR-V Hybrid होंडा भारतीय बाजार में ZR-V हाइब्रिड को CBU मॉडल के तौर पर लॉन्च करने की सोच रही है। इसकी लंबाई 4,568 मिमी, चौड़ाई 1,840 मिमी और ऊंचाई 1,620 मिमी है। इसका वीलबेस 2665 मिमी है। SUV में होंडा का जाना-पहचाना डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा, जिसमें वर्टिकल स्लैट्स वाली ओवल फ्रंट ग्रिल, इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ LED हेडलाइट्स, स्लोपिंग बोनट, 19-इंच अलॉय वील्स, LED टेल-लाइट्स शामिल हैं।

केबिन के अंदर इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 10.2-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर फ्रंट सीट्स और बोस साउंड सिस्टम दिया गया है। यह एक पावरफुल हाइब्रिड एसयूवी है, जिसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और एक छोटा बैटरी पैक शामिल हैं। इसका ताकत 184bhp और टॉर्क 315Nm का है। यह एसयूवी मात्र 7.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। यह लगभग 22.2 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है।