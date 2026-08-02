घरेलू मार्केट में ताबड़तोड़ बिकीं होंडा की कारें, जुलाई में 48% बढ़ गई बिक्री; इन कारों का रहा जलवा

होंडा इंडिया के लिए जुलाई, 2026 का महीना शानदार रहा है। कंपनी ने इस दौरान कुल 8,284 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। इसमें से 6,014 गाड़ियां घरेलू बाजार में बिकी हैं। जबकि 2,270 गाड़ियों का निर्यात किया गया है।

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होंडा इंडिया के लिए जुलाई, 2026 का महीना शानदार रहा है। कंपनी ने इस दौरान कुल 8,284 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। इसमें से 6,014 गाड़ियां घरेलू बाजार में बिकी हैं। जबकि 2,270 गाड़ियों का निर्यात किया गया है। बता दें कि इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की घरेलू कार बिक्री में 48.5 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ओवरऑल बिक्री में 10.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। बता दें कि बीते साल यानी जुलाई, 2025 में घरेलू मार्केट में यह आंकड़ा 4,050 जबकि ओवरऑल 7,524 यूनिट था।

एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट होंडा की घरेलू बिक्री जुलाई 2025 की 4,050 यूनिट्स से बढ़कर जुलाई 2026 में 6,014 यूनिट्स तक पहुंच गई है। यानी सीधे 1,964 गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। अगर मासिक आधार पर देखें तो जून, 2026 की 5,243 गाड़ियों की तुलना में जुलाई में 14.7 पर्सेंट की ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं, पिछले महीने होंडा की कुल 2,270 यूनिट कारों का निर्यात हुआ। इस दौरान सालाना आधार पर एक्सपोर्ट में 34.66 पर्सेंट की गिरावट देखी गई।

क्या कहती है कंपनी बिक्री के इन आंकड़ों पर होंडा कार्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग एंड सेल्स) कुणाल बहल ने खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पेश की गई नई 'होंडा सिटी' और 'होंडा ZR-V' को ग्राहकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके साथ ही होंडा एलीवेड और अमेज जैसी पसंदीदा गाड़ियां अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कंपनी को उम्मीद है कि बिक्री का यह शानदार सिलसिला आने वाले महीनों में भी इसी तरह जारी रहेगा।

क्या है होंडा की तैयारी? मौजूदा गाड़ियों की सफलता के साथ-साथ होंडा भारत में अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर फैलाने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी '0 Alpha eSUV' की रोड टेस्टिंग शुरू कर चुकी है। इसे मनाली की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसे 2027 तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी दो अन्य नई एसयूवी पर भी काम कर रही है, जो सीधे तौर पर ब्रेजा, नेक्सन और क्रेटा जैसी गाड़ियों को टक्कर देंगी।