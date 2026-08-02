घरेलू मार्केट में ताबड़तोड़ बिकीं होंडा की कारें, जुलाई में 48% बढ़ गई बिक्री; इन कारों का रहा जलवा
होंडा इंडिया के लिए जुलाई, 2026 का महीना शानदार रहा है। कंपनी ने इस दौरान कुल 8,284 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। इसमें से 6,014 गाड़ियां घरेलू बाजार में बिकी हैं। जबकि 2,270 गाड़ियों का निर्यात किया गया है।
होंडा इंडिया के लिए जुलाई, 2026 का महीना शानदार रहा है। कंपनी ने इस दौरान कुल 8,284 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। इसमें से 6,014 गाड़ियां घरेलू बाजार में बिकी हैं। जबकि 2,270 गाड़ियों का निर्यात किया गया है। बता दें कि इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की घरेलू कार बिक्री में 48.5 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ओवरऑल बिक्री में 10.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। बता दें कि बीते साल यानी जुलाई, 2025 में घरेलू मार्केट में यह आंकड़ा 4,050 जबकि ओवरऑल 7,524 यूनिट था।
एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट
होंडा की घरेलू बिक्री जुलाई 2025 की 4,050 यूनिट्स से बढ़कर जुलाई 2026 में 6,014 यूनिट्स तक पहुंच गई है। यानी सीधे 1,964 गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। अगर मासिक आधार पर देखें तो जून, 2026 की 5,243 गाड़ियों की तुलना में जुलाई में 14.7 पर्सेंट की ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं, पिछले महीने होंडा की कुल 2,270 यूनिट कारों का निर्यात हुआ। इस दौरान सालाना आधार पर एक्सपोर्ट में 34.66 पर्सेंट की गिरावट देखी गई।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
Honda Elevate EV
₹ 18 लाख से शुरू
Honda Super One
₹ 20 - 21 लाख
क्या कहती है कंपनी
बिक्री के इन आंकड़ों पर होंडा कार्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग एंड सेल्स) कुणाल बहल ने खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पेश की गई नई 'होंडा सिटी' और 'होंडा ZR-V' को ग्राहकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके साथ ही होंडा एलीवेड और अमेज जैसी पसंदीदा गाड़ियां अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कंपनी को उम्मीद है कि बिक्री का यह शानदार सिलसिला आने वाले महीनों में भी इसी तरह जारी रहेगा।
क्या है होंडा की तैयारी?
मौजूदा गाड़ियों की सफलता के साथ-साथ होंडा भारत में अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर फैलाने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी '0 Alpha eSUV' की रोड टेस्टिंग शुरू कर चुकी है। इसे मनाली की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसे 2027 तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी दो अन्य नई एसयूवी पर भी काम कर रही है, जो सीधे तौर पर ब्रेजा, नेक्सन और क्रेटा जैसी गाड़ियों को टक्कर देंगी।
10 नए मॉडलों की होगी एंट्री
होंडा की लॉन्ग-टर्म स्ट्रैटेजी बेहद आक्रामक और बड़ी है। कंपनी का लक्ष्य साल 2030 तक भारतीय मार्केट में 10 नई गाड़ियां लॉन्च करने का है। इन नई गाड़ियों में पेट्रोल (ICE), हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) तीनों तरह के इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। होंडा का मानना है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में नए मॉडल्स उतारने से भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में उसकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।