इस टू-वीलर कंपनी ने मचाया तहलका, अप्रैल 2026 में हुई 5.63 यूनिट की ताबड़तोड़ सेल

May 02, 2026 04:44 pm IST

अप्रैल 2026 में होंडा ने 17 पर्सेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ दर्ज की। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार होंडा ने अप्रैल 2026 में 5.63 लाख यूनिट की टोटल सेल की, जो पिछले साल इसी समय हुई 4.80 लाख यूनिट से काफी ज्यादा है।

होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की सेल्स में तगड़ा इजाफा हुआ है। अप्रैल 2026 में कंपनी ने 17 पर्सेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ दर्ज की। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार होंडा ने अप्रैल 2026 में 5.63 लाख यूनिट की टोटल सेल की, जो पिछले साल इसी समय हुई 4.80 लाख यूनिट से काफी ज्यादा है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के अप्रैल 2026 में एक्सपोर्ट में 37.4 प्रतिशत की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ थी। पिछले साल इसी समय यह 57,900 यूनिट्स के मुकाबले एक्सपोर्ट बढ़कर 79,600 यूनिट्स हो गई।

टू-वीलर्स स्पेस में भारी कन्ज्यूमर डिमांड कंपनी की डोमेस्टिक सेल का टोटल वॉल्यूम में सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसमें अप्रैल 2026 में 4.84 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई, जो अप्रैल 2025 में घरेलू बाजार में सेल की गई 4.22 लाख यूनिट्स की तुलना में 14.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। यह इजाफा टू-वीलर्स स्पेस में भारी कन्ज्यूमर डिमांड को दिखाता है, जिसमें होडा की प्रोडक्ट रेंज में एंट्री-लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और एक वर्सटाइल स्कूटर पोर्टफोलियो शामिल है।

देश भर में 7,000 से अधिक टचपॉइंट नेटवर्क कंपनी मानेसर, तापुकरा, नरसपुरा और विठ्ठलपुर में मौजूद अपने चार प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग करती है और देश भर में 7,000 से अधिक टचपॉइंट नेटवर्क के जरिए बायर्स को सर्विसेज देती है। अप्रैल 2026 के आंकड़े दोपहिया बाजार की मजबूती को दिखाते हैं, जो बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद लगातार स्थिर है। कैलेंडर ईयर की शुरुआती महीनों में सभी सेगमेंट में मांग बनी रही है और HMSI के लगातार बेहतर प्रदर्शन से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर के आगे बढ़ने के साथ ही यह बाजार में अच्छा खासा हिस्सा हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

टॉप पोजिशन पर हीपो मोटोकॉर्प हीरो मोटोकॉर्प ने अप्रैल 2026 में टू-वीलर्स की सेल में टॉप पोजिशन हासिल किया है। कंपनी की टोटल 5,66,086 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो 2025 के इसी टाइम पीरियड में हुई 3,05,406 यूनिट्स की सेल के मुकाबले में एक बड़ी बढ़ोतरी है। डोमेस्टिक मार्केट में इसकी सेल 5,32,433 यूनिट्स रही। जबकि, एक्सपोर्ट 33,653 यूनिट्स का रहा। टोटल सेल में मोटरसाइकिलों की संख्या 5,01,791 यूनिट्स और स्कूटरों की संख्या 64,295 यूनिट्स रही।