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होंडा का मेगा प्लान! राजस्थान के टपुकारा प्लांट में हर साल बनेंगी 6.70 लाख नई गाड़ियां, जानिए डिटेल्स

Mar 23, 2026 05:47 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जापानी दिग्गज होंडा (Honda) भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में अपनी बादशाहत और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंपनी ने राजस्थान के अलवर जिले में स्थित अपने टपुकारा प्लांट के विस्तार का ऐलान किया है।

होंडा का मेगा प्लान! राजस्थान के टपुकारा प्लांट में हर साल बनेंगी 6.70 लाख नई गाड़ियां, जानिए डिटेल्स

जापानी दिग्गज होंडा (Honda) भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में अपनी बादशाहत और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंपनी ने राजस्थान के अलवर जिले में स्थित अपने टपुकारा प्लांट के विस्तार का ऐलान किया है। इसके लिए होंडा लगभग 1,500 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करेगी। टपुकारा प्लांट की यह नई प्रोडक्शन लाइन साल 2028 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 6,70,000 यूनिट होगी। इस विस्तार के साथ ही इस प्लांट की कुल क्षमता बढ़कर 20.1 लाख यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगी। इससे इलाके में 2,000 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।

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पूरे भारत में होंडा कर रही विस्तार

होंडा का यह निवेश केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी पूरे भारत में अपना जाल फैला रही है। वर्तमान में होंडा के पास भारत में चार प्लांट हैं जिनकी कुल क्षमता 62.5 लाख यूनिट सालाना है। कंपनी गुजरात के विट्ठलपुर प्लांट में भी चौथी प्रोडक्शन लाइन लगा रही है, जो 2027 तक शुरू हो जाएगी। इन सभी विस्तार योजनाओं के बाद, साल 2028 तक होंडा की भारत में कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 80 लाख यूनिट सालाना होने की उम्मीद है। साल 2001 से अब तक होंडा भारत में 7 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां बना चुकी है।

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भजन लाल शर्मा ने किया स्वागत

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने होंडा के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस निवेश से राजस्थान एक प्रमुख 'मैन्युफैक्चरिंग हब' के रूप में और मजबूती से उभरेगा और राज्य के ऑटोमोटिव इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। टपुकारा प्लांट में बनने वाली नई लाइन पर मुख्य रूप से कम्यूटर मोटरसाइकिल और स्कूटर्स बनाए जाएंगे, जिनकी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। कंपनी सोलर पावर और वाटर रिसाइक्लिंग जैसे उपायों के जरिए 2050 तक 'कार्बन न्यूट्रल' होने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

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क्या कहती है कंपनी

साल 2011 में महज 6 लाख यूनिट की क्षमता के साथ शुरू हुआ यह प्लांट आज अपनी क्षमता को दोगुने से भी ज्यादा करने की राह पर है। ऑटोमेशन और नई तकनीक के दम पर साल 2026 तक ही इसकी क्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। होंडा के प्रेसिडेंट और CEO सुत्सुमु ओटानी के मुताबिक, भारत मोबिलिटी के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है और कंपनी इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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