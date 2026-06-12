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होंडा ने प्रीमियम मोटरसाइकिल के नए मॉडल किए रोलआउट, ई-क्लच फीचर से लैस; जानिए कीमतें

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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ई-क्लच के लॉन्च के साथ, होंडा प्रीमियम मोटरसाइक्लिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना रहा है, जिससे आराम, उपयोग में सरलता और राइडिंग में आत्मविश्वास बढ़ता है। यह तकनीक रोजमर्रा की शहरी यात्रा से लेकर लंबी दूरी की टूरिंग तक विभिन्न परिस्थितियों में ग्राहकों की मदद के लिए डिजाइन की गई है।

होंडा ने प्रीमियम मोटरसाइकिल के नए मॉडल किए रोलआउट, ई-क्लच फीचर से लैस; जानिए कीमतें

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने 2026 CB750 Hornet E-Clutch और XL750 Transalp E-Clutch को लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने 755cc प्लेटफॉर्म पर होंडा की E-Clutch तकनीक जोड़ते हुए भारत में अपने प्रीमियम मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। इसके साथ ही, Gold Wing अब नए कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि CBR1000RR-R Fireblade SP होंडा की फ्लैगशिप सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल के रूप में जारी रहेगी, जो स्ट्रीट नैकेड, एडवेंचर टूरिंग, लग्जरी टूरिंग और हाई-परफॉर्मेंस सेगमेंट में बिगविंग लाइन-अप को और मजबूत बनाती है।

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कीमत और कलर ऑप्शन की डिटेल
मॉडलरंगएक्स-शोरूम कीमत
CB750 Hornet ई-क्लचग्रेफाइट ब्लैक10,49,000 रुपए
XL750 Transalp ई-क्लचरॉस व्हाइट, पर्ल डीप मड ग्रे13,20,000 रुपए
Gold Wingगन मेटल ब्लैक मेटैलिक44,30,000 रुपए
CBR1000RR-R Fireblade SPग्रां प्री रेड33,50,000 रुपए

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इस घोषणा पर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO, त्सुत्सुमु ओटानी ने कहा, "ई-क्लच के लॉन्च के साथ, होंडा प्रीमियम मोटरसाइक्लिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना रहा है, जिससे आराम, उपयोग में सरलता और राइडिंग में आत्मविश्वास बढ़ता है। यह तकनीक रोजमर्रा की शहरी यात्रा से लेकर लंबी दूरी की टूरिंग तक विभिन्न परिस्थितियों में ग्राहकों की मदद के लिए डिजाइन की गई है। यह भारत में राइडर्स को एडवांस्ड इंजीनियरिंग और बेहतर मूल्य प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

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1. CB750 हॉर्नेट ई-क्लच
CB750 हॉर्नेट ई-क्लच में होंडा की मिडिलवेट स्ट्रीट नैकेड प्लेटफॉर्म को E-Clutch तकनीक के साथ और एडवांस्ड किया गया है, जिससे दैनिक और उत्साही राइडिंग दोनों में सुविधा बढ़ती है। यह 755cc पैरेलल-ट्विन इंजन से लैस है, जो 67.5 kW पावर और 75 Nm टॉर्क प्रदान करता है। यह शहर की सड़कों और घुमावदार रास्तों दोनों पर दमदार प्रदर्शन के लिए डिजाइन की गई है। यह मोटरसाइकिल Hornet के स्ट्रीटफाइटर आकर्षण को बनाए रखते हुए E-Clutch के जरिए बेहतर आराम और उपयोगिता प्रदान करती है।

> Showa 41mm SFF-BP USD फ्रंट फोर्क्स
> 5.0-इंच फुल-कलर TFT डिस्प्ले (Honda RoadSync)
> मल्टीपल राइडिंग मोड्स
> डुअल 296 मिमी फ्रंट डिस्क ब्रेक

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2. XL750 Transalp E-Clutch
XL750 Transalp E-Clutch में एडवेंचर टूरिंग प्लेटफॉर्म के साथ E-Clutch तकनीक जोड़ी गई है, जिससे लंबी और विविध परिस्थितियों में राइडिंग अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनती है। यह भी 755cc पैरेलल-ट्विन इंजन से लैस है, जो 67.5 kW पावर और 75 Nm टॉर्क देता है। यह मॉडल आराम, क्षमता और उपयोगकर्ता-अनुकूल तकनीक का संतुलन प्रदान करता है, जिससे शहर, हाईवे और मिश्रित सड़कों पर राइडिंग आसान होती है।

> 5.0-इंच TFT डिस्प्ले (Honda RoadSync)
> Showa SFF-CA USD फ्रंट सस्पेंशन
> ग्रेवल सहित मल्टीपल राइडिंग मोड्स
> डुअल LED हेडलैंप सेटअप

होंडा ने प्रीमियम मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो मजबूत किया

3. Gold Wing
Gold Wing होंडा की लग्जरी टूरिंग विरासत को आगे बढ़ाती है और 2026 के लिए नए रंग विकल्प में उपलब्ध है। यह लंबी दूरी के आराम और प्रीमियम अनुभव के लिए डिजाइन की गई है। यह होंडा की फ्लैगशिप लॉन्ग-डिस्टेंस टूरिंग मोटरसाइकिल बनी हुई है।

> 1833cc लिक्विड-कूल्ड, हॉरिज़ॉन्टली अपोज़्ड 6-सिलेंडर इंजन
> 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन (रिवर्स/वॉकिंग मोड)
> इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल विंडस्क्रीन
> वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो
> एडवांस्ड ऑडियो सिस्टम
> एयरबैग (बेहतर सुरक्षा के लिए)

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4. CBR1000RR-R Fireblade SP
CBR1000RR-R Fireblade SP होंडा की फ्लैगशिप सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल है, जिसे अधिकतम प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। यह ट्रैक-सेंट्रिक परफॉर्मेंस को दर्शाती है।

> 1000cc इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन
> 160 kW पावर और 113 Nm टॉर्क
> Öhlins Smart-EC 3.0 सस्पेंशन
> Brembo Stylema R फ्रंट कैलिपर्स (330mm डुअल डिस्क)
> Akrapovič टाइटेनियम एग्जॉस्ट
> 5.0-इंच फुल-कलर TFT डिस्प्ले

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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