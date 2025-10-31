Hindustan Hindi News
चीन पर डिपेंडेंसी खत्म करेगी होंडा, भारत के लिए इंडोनेशिया से CATL बैटरी लगाएगी; 10 मॉडल करेगी लॉन्च

संक्षेप: होंडा ने भारत के लिए अपने फ्यूचर प्लान की डिटेल शेयर कर दी है। कंपनी ने भारत के लिए अपनी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक कार, 0 सीरीज a (जीरो सीरीज अल्फा) की घोषणा की, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। कंपनी ने चीन से सीधे इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए बैटरी के लिए एक रीजनल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी बताई।

Fri, 31 Oct 2025 05:41 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
होंडा ने भारतीय बाजार के लिए अपने फ्यूचर प्लान की डिटेल शेयर कर दी है। कंपनी ने भारत के लिए अपनी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक कार, 0 सीरीज a (जीरो सीरीज अल्फा) की घोषणा की, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। कंपनी ने चीन से सीधे इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए बैटरी के लिए एक रीजनल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी बताई। यहां के मॉडल में चीनी मैन्युफैक्चरर CATL द्वारा इंडोनेशिया में अपनी फैसिलिटी से सप्लाई किए गए बैटरी सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। होंडा के प्रेसिडेंट और CEO तोशिहिरो मिबे ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में रिपोर्टर्स से कहा, “0 सीरीज a के लिए बैटरी, भले ही हम CATL की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया में बनने वाले सेल भारत लाए जाएंगे। आप कह सकते हैं कि वे बैटरी इंडोनेशिया से हैं।”

भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बैटरी सेल के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिससे तनावपूर्ण जियोपॉलिटिकल संबंधों के बीच सप्लाई-चेन में बड़े जोखिम पैदा हो रहे हैं। रुकावटों और स्ट्रेटेजिक कमजोरियों को लेकर चिंतित, ऑटोमेकर अब दूसरे सोर्सिंग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। खासकर चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट और एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी हासिल करने में हाल की चुनौतियों के बाद चीजों ज्यादा मुश्किल हो गई हैं।

हालांकि, भारत सरकार भारत में सेल के घरेलू प्रोडक्शन के लिए एक इंसेंटिव स्कीम के जरिए EVs के ज्यादा लोकलाइजेशन पर जोर दे रही है, लेकिन इन पहलों का यहां EV सप्लाई चेन पर अभी तक कोई खास असर नहीं हुआ है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने बताया कि उसकी बैटरी स्ट्रेटेजी को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें घरेलू सेल मैन्युफैक्चरिंग की कमी एक बड़ी बाधा है।

लिमिटेड डोमेस्टिक कैपेसिटी और बड़े पैमाने पर सेल बनाने वाले स्थापित प्रोड्यूसर्स की कमी यहां के ऑटोमेकर्स को चीन से सीधे इंपोर्ट के बिना बैटरी सप्लाई हासिल करने के लिए इंडोनेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य रीजनल ऑप्शन की तलाश करने के लिए मजबूर कर रही है। होंडा ग्लोबली पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर के साथ एक रीजनल बैटरी सोर्सिंग स्ट्रेटेजी अपना रही है, क्योंकि बैटरी आकार में बड़ी होती हैं और उन्हें ज़्यादा दूरी तक ले जाना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिका में कंपनी का LG एनर्जी सॉल्यूशन के साथ एक जॉइंट वेंचर - L-H बैटरी कंपनी है और ओहियो में एक बैटरी प्लांट बनाया जा रहा है।

मिबे ने कहा, “हम हर रीजन के लिए सबसे अच्छे तरीके से बैटरी खरीदेंगे। उत्तरी अमेरिका के लिए, हमारे पास LG के साथ एक जॉइंट वेंचर है। बैटरी के लिए। हम उत्तरी अमेरिका के लिए वहीं से बैटरी खरीदेंगे। चीन के लिए, चीनी बाजार CATL से ही बैटरी खरीदेगा। जापान में बनने वाले व्हीकल के लिए, बैटरी जापान में खरीदी जाएंगी और EV वाहनों में लगाई जाएंगी।” इस बीच, होंडा भारत में एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें इस दशक के आखिर तक 10 नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। BEVs के साथ-साथ, कार बनाने वाली कंपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी ज्यादा ध्यान देगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
