अरे वाह! ₹90000 तक सस्ती हो गई क्रेटा, विटारा के टक्कर वाली ये SUV; जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें

जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा अब होंडा की पॉपुलर एसयूवी एलिवेट के ग्राहकों को भी मिल रहा है। कंपनी ने इस पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी के सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है। नई कीमतों के बाद होंडा एलिवेट (Honda Elevate) अब 91,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। इससे यह एसयूवी सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारों को और कड़ी टक्कर देगी। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज होंडा एलिवेट की नई कीमतों के बारे में विस्तार से।