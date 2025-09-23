honda elevate variant-wise prices after gst 2-0 up to 91000 अरे वाह! ₹90000 तक सस्ती हो गई क्रेटा, विटारा के टक्कर वाली ये SUV; जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़honda elevate variant-wise prices after gst 2-0 up to 91000

अरे वाह! ₹90000 तक सस्ती हो गई क्रेटा, विटारा के टक्कर वाली ये SUV; जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें

जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा अब होंडा की पॉपुलर एसयूवी एलिवेट के ग्राहकों को भी मिल रहा है। कंपनी ने इस पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी के सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है। नई कीमतों के बाद होंडा एलिवेट अब 91,000 रुपये तक सस्ती हो गई है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 04:15 PM
share Share
Follow Us on
अरे वाह! ₹90000 तक सस्ती हो गई क्रेटा, विटारा के टक्कर वाली ये SUV; जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Honda Elevatearrow

जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा अब होंडा की पॉपुलर एसयूवी एलिवेट के ग्राहकों को भी मिल रहा है। कंपनी ने इस पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी के सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है। नई कीमतों के बाद होंडा एलिवेट (Honda Elevate) अब 91,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। इससे यह एसयूवी सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारों को और कड़ी टक्कर देगी। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज होंडा एलिवेट की नई कीमतों के बारे में विस्तार से।

वैरिएंट्सनई कीमतेंपुरानी कीमतेंअंतर
SV MT₹11.00₹11.9191,000
V MT₹11.96₹12.3943,000
V CVT₹13.12₹13.5947,000
VX MT₹13.61₹14.1049,000
VX CVT₹14.77₹15.3053,000
ZX MT*₹14.88₹15.4153,000
ZX CVT*₹16.06₹16.6357,000
ZX CVT Dual Tone*₹16.25₹16.8358,000

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11.91 - 16.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 11.11 - 20.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 11.48 - 17.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 10 - 19.52 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन

होंडा एलिवेट में पावरट्रेन के तौर पर 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि कार के इंजन में ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी

दूसरी ओर एसयूवी में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए एसयूवी में 6-एयरबैग दिया गया है।

Honda Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।