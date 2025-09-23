अरे वाह! ₹90000 तक सस्ती हो गई क्रेटा, विटारा के टक्कर वाली ये SUV; जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें
जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा अब होंडा की पॉपुलर एसयूवी एलिवेट के ग्राहकों को भी मिल रहा है। कंपनी ने इस पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी के सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है। नई कीमतों के बाद होंडा एलिवेट अब 91,000 रुपये तक सस्ती हो गई है।
जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा अब होंडा की पॉपुलर एसयूवी एलिवेट के ग्राहकों को भी मिल रहा है। कंपनी ने इस पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी के सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है। नई कीमतों के बाद होंडा एलिवेट (Honda Elevate) अब 91,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। इससे यह एसयूवी सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारों को और कड़ी टक्कर देगी। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज होंडा एलिवेट की नई कीमतों के बारे में विस्तार से।
|वैरिएंट्स
|नई कीमतें
|पुरानी कीमतें
|अंतर
|SV MT
|₹11.00
|₹11.91
|91,000
|V MT
|₹11.96
|₹12.39
|43,000
|V CVT
|₹13.12
|₹13.59
|47,000
|VX MT
|₹13.61
|₹14.10
|49,000
|VX CVT
|₹14.77
|₹15.30
|53,000
|ZX MT*
|₹14.88
|₹15.41
|53,000
|ZX CVT*
|₹16.06
|₹16.63
|57,000
|ZX CVT Dual Tone*
|₹16.25
|₹16.83
|58,000
कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन
होंडा एलिवेट में पावरट्रेन के तौर पर 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि कार के इंजन में ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।
धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी
दूसरी ओर एसयूवी में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए एसयूवी में 6-एयरबैग दिया गया है।
