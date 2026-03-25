360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग... इस SUV पर ₹50000 की फ्री एक्सेसरीज मिल रही, जानिए नाम

होंडा कर्स इंडिया अपने ग्राहकों के लिए इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी अपनी एलिवेट SUV के V वैरिएंट के साथ 50,000 रुपए की एक्सेसरीज ऑफर कर रही है। डीलरशिप इसमें एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक डैशकैम और एक नया 9-इंच का टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम लगाएगी।

होंडा कर्स इंडिया अपने ग्राहकों के लिए इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी अपनी एलिवेट SUV के V वैरिएंट के साथ 50,000 रुपए की एक्सेसरीज ऑफर कर रही है। डीलरशिप इसमें एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक डैशकैम और एक नया 9-इंच का टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम लगाएगी, जिसके साथ 360-डिग्री पार्किंग कैमरा भी मिलेगा। इस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.06 लाख रुपए है। ये ऑफर सिर्फ मार्च के आखिर तक ही लागू रहेगा। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब कंपनी की डीलरशिप पर जाकर इस ऑफर की जानकारी जुटा लेना चाहिए।

इस एक्सेसरीज से सेफ्टी और कम्फर्ट दोनों में फायदा मिलता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), डैशकैम और 360-डिग्री कैमरे वाले 9-इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के जुड़ने से इस पैकेज में सेफ्टी, फीचर्स और टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।

फ्री एक्सेसरीज के फायदे

TPMS लगातार और रियल-टाइम में टायर के प्रेशर पर नजर रखता है, जिससे पंक्चर का पता लगाने में मदद मिलती है। इससे फ्यूल की बचत होती है और टायर की लाइफ भी बढ़ जाती है। डैशकैम ड्राइविंग को रिकॉर्ड करके सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है, जो इंश्योरेंस क्लेम या किसी विवाद की स्थिति में बहुत काम आ सकता है। बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बेहतर कनेक्टिविटी और इस्तेमाल में आसानी के साथ कार के अंदर के एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना देता है और 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करके, तंग जगहों पर पार्किंग को ज्यादा सुरक्षित और आसान बना देता है।

होंडा एलिवेट का इंजन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसके बेस वैरिएंट यानी SV ट्रिम में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग, 16-इंच स्टील व्हील, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बेज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिलेंगे। रेंज को आगे बढ़ाते हुए होंडा एलिवेट V ट्रिम SV की तुलना में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स से लैस होगा। इसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इन-कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, चार-स्पीकर ऑडियो, एक मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल हैं। V वैरिएंट से ग्राहकों को CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा।

होंडा एलिवेट VX ट्रिम में V ट्रिम की तुलना में 6-स्पीकर, 7-इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वायरलेस चार्जिंग सुविधा, LED फॉग लाइट, सिंगल-पैन सनरूफ, 17-इंच एलॉय व्हील, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, ORVMs और लेन वॉच कैमरा फीचर्स शामिल हैं। ZX वैरिएंट को डुअल-टोन एक्सटीरियर शेड्स के साथ बेचा जाएगा। टॉप-एंड ZX में 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री, ऑटो-डिमिंग और डे/नाइट IRVM, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड फिनिश, ADAS-बेस्ड ड्राइवर-असिस्टिव, 8-स्पीकर, 6 एयरबैग और सेफ्टी टेक्नोलॉजी के होंडा सेंसिंग सूट से लैस होगा।