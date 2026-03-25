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360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग... इस SUV पर ₹50000 की फ्री एक्सेसरीज मिल रही, जानिए नाम

Mar 25, 2026 05:46 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा कर्स इंडिया अपने ग्राहकों के लिए इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी अपनी एलिवेट SUV के V वैरिएंट के साथ 50,000 रुपए की एक्सेसरीज ऑफर कर रही है। डीलरशिप इसमें एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक डैशकैम और एक नया 9-इंच का टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम लगाएगी।

360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग... इस SUV पर ₹50000 की फ्री एक्सेसरीज मिल रही, जानिए नाम

होंडा कर्स इंडिया अपने ग्राहकों के लिए इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी अपनी एलिवेट SUV के V वैरिएंट के साथ 50,000 रुपए की एक्सेसरीज ऑफर कर रही है। डीलरशिप इसमें एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक डैशकैम और एक नया 9-इंच का टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम लगाएगी, जिसके साथ 360-डिग्री पार्किंग कैमरा भी मिलेगा। इस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.06 लाख रुपए है। ये ऑफर सिर्फ मार्च के आखिर तक ही लागू रहेगा। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब कंपनी की डीलरशिप पर जाकर इस ऑफर की जानकारी जुटा लेना चाहिए।

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इस एक्सेसरीज से सेफ्टी और कम्फर्ट दोनों में फायदा मिलता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), डैशकैम और 360-डिग्री कैमरे वाले 9-इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के जुड़ने से इस पैकेज में सेफ्टी, फीचर्स और टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।

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फ्री एक्सेसरीज के फायदे
TPMS लगातार और रियल-टाइम में टायर के प्रेशर पर नजर रखता है, जिससे पंक्चर का पता लगाने में मदद मिलती है। इससे फ्यूल की बचत होती है और टायर की लाइफ भी बढ़ जाती है। डैशकैम ड्राइविंग को रिकॉर्ड करके सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है, जो इंश्योरेंस क्लेम या किसी विवाद की स्थिति में बहुत काम आ सकता है। बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बेहतर कनेक्टिविटी और इस्तेमाल में आसानी के साथ कार के अंदर के एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना देता है और 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करके, तंग जगहों पर पार्किंग को ज्यादा सुरक्षित और आसान बना देता है।

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होंडा एलिवेट का इंजन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसके बेस वैरिएंट यानी SV ट्रिम में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग, 16-इंच स्टील व्हील, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बेज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिलेंगे। रेंज को आगे बढ़ाते हुए होंडा एलिवेट V ट्रिम SV की तुलना में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स से लैस होगा। इसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इन-कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, चार-स्पीकर ऑडियो, एक मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल हैं। V वैरिएंट से ग्राहकों को CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा।

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होंडा एलिवेट VX ट्रिम में V ट्रिम की तुलना में 6-स्पीकर, 7-इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वायरलेस चार्जिंग सुविधा, LED फॉग लाइट, सिंगल-पैन सनरूफ, 17-इंच एलॉय व्हील, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, ORVMs और लेन वॉच कैमरा फीचर्स शामिल हैं। ZX वैरिएंट को डुअल-टोन एक्सटीरियर शेड्स के साथ बेचा जाएगा। टॉप-एंड ZX में 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री, ऑटो-डिमिंग और डे/नाइट IRVM, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड फिनिश, ADAS-बेस्ड ड्राइवर-असिस्टिव, 8-स्पीकर, 6 एयरबैग और सेफ्टी टेक्नोलॉजी के होंडा सेंसिंग सूट से लैस होगा।

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एलिवेट को कुल 10 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। इसमें 7 सिंगल और 3 डुअल-टोन कलर शामिल होंगे। इन कलर्स में गोल्डन ब्राउन, ओब्सीडियन ब्लू, लूनर सिल्वर और मेटेरॉइड ग्रे सिंगल-टोन रहेंगे। जबकि, रेडियंट रेड, फीनिक्स ऑरेंज (ZX के लिए) और प्लैटिनम व्हाइट मोनोटोन डुअल कलर ऑप्शन हैं। इन सभी की रूफ ब्लैक दी है। एलिवेट में 1.5-लीटर चार-सिलेंडर VTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121 PS का पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT ऑटोमैटिक यूनिट से जोड़ा गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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