360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग; इस SUV को ₹70000 सस्ते में खरीदने का मौका, बस इतने में मिल जाएगी

कंपनी इस SUV के लिए 'एलीट पैक' भी ऑफर करती है, जो चुनिंदा वैरिएंट में नए फीचर्स लेकर आया है। एलीट पैक में बिना किसी अतिरिक्त कीमत के 360-डिग्री कैमरा और 7-कलर की एम्बिएंट लाइटिंग ग्राहकों को दी जाएगी। एलिवेट का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होता है।

होंडा कार्स इस महीने यानी जून 2026 के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल एलिवेट SUV पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, इस महीने आप इस कार को खरीदते हैं तब आपको 70,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ कई दूसरे बेनिफिट भी दे रही है। ऑफर्स के मुताबिक, ग्राहकों को एलिवेट पर 40,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। इसके साथ, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, 7 साल का एक्सटेंडेड वारंटी और लॉयल्टी बोनस भी दे रही है। इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,59,890 रुपए है।

कंपनी इस SUV के लिए 'एलीट पैक' भी ऑफर करती है, जो चुनिंदा वैरिएंट में नए फीचर्स लेकर आया है। एलीट पैक में बिना किसी अतिरिक्त कीमत के 360-डिग्री कैमरा और 7-कलर की एम्बिएंट लाइटिंग ग्राहकों को दी जाएगी। एलिवेट का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होता है।

होंडा एलिवेट का इंजन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसके बेस वैरिएंट यानी SV ट्रिम में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग, 16-इंच स्टील व्हील, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बेज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिलेंगे। रेंज को आगे बढ़ाते हुए होंडा एलिवेट V ट्रिम SV की तुलना में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स से लैस होगा। इसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इन-कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, चार-स्पीकर ऑडियो, एक मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल हैं। V वैरिएंट से ग्राहकों को CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा।

होंडा एलिवेट VX ट्रिम में V ट्रिम की तुलना में 6-स्पीकर, 7-इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वायरलेस चार्जिंग सुविधा, LED फॉग लाइट, सिंगल-पैन सनरूफ, 17-इंच एलॉय व्हील, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, ORVMs और लेन वॉच कैमरा फीचर्स शामिल हैं। ZX वैरिएंट को डुअल-टोन एक्सटीरियर शेड्स के साथ बेचा जाएगा। टॉप-एंड ZX में 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री, ऑटो-डिमिंग और डे/नाइट IRVM, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड फिनिश, ADAS-बेस्ड ड्राइवर-असिस्टिव, 8-स्पीकर, 6 एयरबैग और सेफ्टी टेक्नोलॉजी के होंडा सेंसिंग सूट से लैस होगा।

एलिवेट को कुल 10 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। इसमें 7 सिंगल और 3 डुअल-टोन कलर शामिल होंगे। इन कलर्स में गोल्डन ब्राउन, ओब्सीडियन ब्लू, लूनर सिल्वर और मेटेरॉइड ग्रे सिंगल-टोन रहेंगे। जबकि, रेडियंट रेड, फीनिक्स ऑरेंज (ZX के लिए) और प्लैटिनम व्हाइट मोनोटोन डुअल कलर ऑप्शन हैं। इन सभी की रूफ ब्लैक दी है। एलिवेट में 1.5-लीटर चार-सिलेंडर VTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121 PS का पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT ऑटोमैटिक यूनिट से जोड़ा गया है।