Honda Elevate Rs 90000 Plus Discounts September 2025 360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग... इस SUV को ₹1 लाख सस्ते में खरीदने का मौका; बस इतने में मिल जाएगी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda Elevate Rs 90000 Plus Discounts September 2025

360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग... इस SUV को ₹1 लाख सस्ते में खरीदने का मौका; बस इतने में मिल जाएगी

कंपनी ने पिछले महीने इस SUV के लिए नया 'एलीट पैक' पेश किया था, जो चुनिंदा वैरिएंट में नए फीचर्स लेकर आया है। एलीट पैक में बिना किसी अतिरिक्त कीमत के 360-डिग्री कैमरा और 7-कलर की एम्बिएंट लाइटिंग ग्राहकों को दी जाएगी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 06:52 PM
share Share
Follow Us on
360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग... इस SUV को ₹1 लाख सस्ते में खरीदने का मौका; बस इतने में मिल जाएगी
0

होंडा कार्स इंडिया इस महीने यानी सितंबर में अपने पोर्टफोलियो में शामिल एलिवेट SUV पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने ये कार खरीदने पर 92,000 रुपए से भी ज्यादा का फायदा मिलेगा। कंपनी ने पिछले महीने इस SUV के लिए नया 'एलीट पैक' पेश किया था, जो चुनिंदा वैरिएंट में नए फीचर्स लेकर आया है। एलीट पैक में बिना किसी अतिरिक्त कीमत के 360-डिग्री कैमरा और 7-कलर की एम्बिएंट लाइटिंग ग्राहकों को दी जाएगी। होंडा एलिवेट रेंज की एक्स-शोरूम कीमत 11.91 लाख रुपए से शुरू होती है। एलिवेट का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होता है।

होंडा एलिवेट पर डिस्काउंट सितंबर 2025
वैरिएंटकैश बेनिफिटएक्सचेंज बेनिफिटएडिशनल बेनिफिट
एलिवेट MTRs. 15,000Rs. 25,000 (Zx) / Rs. 10,000 (V, Vx)Rs. 4,000 Loyalty + Up to Rs. 35,000 Honda-to-Honda Loyalty Exchange + Corporate

होंडा एलिवेट का इंजन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसके बेस वैरिएंट यानी SV ट्रिम में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग, 16-इंच स्टील व्हील, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बेज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिलेंगे। रेंज को आगे बढ़ाते हुए होंडा एलिवेट V ट्रिम SV की तुलना में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स से लैस होगा। इसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इन-कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, चार-स्पीकर ऑडियो, एक मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल हैं। V वैरिएंट से ग्राहकों को CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:मत करो GST कटौती का इंतजार, कंपनी इस कर पर दे रही ₹1 लाख का डिस्काउंट

होंडा एलिवेट VX ट्रिम में V ट्रिम की तुलना में 6-स्पीकर, 7-इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वायरलेस चार्जिंग सुविधा, LED फॉग लाइट, सिंगल-पैन सनरूफ, 17-इंच एलॉय व्हील, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, ORVMs और लेन वॉच कैमरा फीचर्स शामिल हैं। ZX वैरिएंट को डुअल-टोन एक्सटीरियर शेड्स के साथ बेचा जाएगा। टॉप-एंड ZX में 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री, ऑटो-डिमिंग और डे/नाइट IRVM, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड फिनिश, ADAS-बेस्ड ड्राइवर-असिस्टिव, 8-स्पीकर, 6 एयरबैग और सेफ्टी टेक्नोलॉजी के होंडा सेंसिंग सूट से लैस होगा।

ये भी पढ़ें:महीनेभर के लिए सस्ती हो गई ₹8 लाख की ये कार; डिजायर से ज्यादा लग्जरी और बड़ी

एलिवेट को कुल 10 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। इसमें 7 सिंगल और 3 डुअल-टोन कलर शामिल होंगे। इन कलर्स में गोल्डन ब्राउन, ओब्सीडियन ब्लू, लूनर सिल्वर और मेटेरॉइड ग्रे सिंगल-टोन रहेंगे। जबकि, रेडियंट रेड, फीनिक्स ऑरेंज (ZX के लिए) और प्लैटिनम व्हाइट मोनोटोन डुअल कलर ऑप्शन हैं। इन सभी की रूफ ब्लैक दी है। एलिवेट में 1.5-लीटर चार-सिलेंडर VTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121 PS का पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT ऑटोमैटिक यूनिट से जोड़ा गया है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Honda Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।