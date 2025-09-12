Honda Elevate Prices Drop Rs 58,400 With New GST Rates 360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग... इस SUV को GST + फेस्टिव डिस्काउंट ने कर दिया सस्ता; अब इतने में मिल रही, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda Elevate Prices Drop Rs 58,400 With New GST Rates

360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग... इस SUV को GST + फेस्टिव डिस्काउंट ने कर दिया सस्ता; अब इतने में मिल रही

22 सितंबर से इस कार पर टैक्स में कटौती हो रही है। ऐसे में कंपनी ने इस पर बचने वाले टैक्स का एलान भी कर दिया है। कंपनी ने बताया कि इस SUV को खरीदने पर ग्राहकों को 58,400 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इस महीने इस पर 1.22 लाख रुपए से भी ज्यादा का फायदा भी मिल रहा है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 10:06 AM
Honda Elevatearrow

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) के पोर्टफोलियो में शामिल एकमात्र एलिवेट SUV को खरीदना अब सस्ता हो गया है। दरअसल, 22 सितंबर से इस कार पर टैक्स में कटौती हो रही है। ऐसे में कंपनी ने इस पर बचने वाले टैक्स का एलान भी कर दिया है। कंपनी ने बताया कि इस SUV को खरीदने पर ग्राहकों को 58,400 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इस महीने इस पर 1.22 लाख रुपए से भी ज्यादा का फायदा भी मिल रहा है। इस तरह इस कार पर कुल मिलाकर 1.80 लाख से ज्यादा के बेनिफिट मिलेंगे। बता दें कि इस कार में 360-डिग्री कैमरा, ADAS और 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.91 लाख रुपए से शुरू होती है। एलिवेट का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होता है।

होंडा एलिवेट का इंजन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसके बेस वैरिएंट यानी SV ट्रिम में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग, 16-इंच स्टील व्हील, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बेज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिलेंगे। रेंज को आगे बढ़ाते हुए होंडा एलिवेट V ट्रिम SV की तुलना में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स से लैस होगा। इसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इन-कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, चार-स्पीकर ऑडियो, एक मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल हैं। V वैरिएंट से ग्राहकों को CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:₹1 लाख GST कटौती और ₹1 लाख फेस्टिव डिस्काउंट, इस कार को खरीदना हो गया इतना सस्ता

होंडा एलिवेट VX ट्रिम में V ट्रिम की तुलना में 6-स्पीकर, 7-इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वायरलेस चार्जिंग सुविधा, LED फॉग लाइट, सिंगल-पैन सनरूफ, 17-इंच एलॉय व्हील, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, ORVMs और लेन वॉच कैमरा फीचर्स शामिल हैं। ZX वैरिएंट को डुअल-टोन एक्सटीरियर शेड्स के साथ बेचा जाएगा। टॉप-एंड ZX में 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री, ऑटो-डिमिंग और डे/नाइट IRVM, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड फिनिश, ADAS-बेस्ड ड्राइवर-असिस्टिव, 8-स्पीकर, 6 एयरबैग और सेफ्टी टेक्नोलॉजी के होंडा सेंसिंग सूट से लैस होगा।

एलिवेट को कुल 10 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। इसमें 7 सिंगल और 3 डुअल-टोन कलर शामिल होंगे। इन कलर्स में गोल्डन ब्राउन, ओब्सीडियन ब्लू, लूनर सिल्वर और मेटेरॉइड ग्रे सिंगल-टोन रहेंगे। जबकि, रेडियंट रेड, फीनिक्स ऑरेंज (ZX के लिए) और प्लैटिनम व्हाइट मोनोटोन डुअल कलर ऑप्शन हैं। इन सभी की रूफ ब्लैक दी है। एलिवेट में 1.5-लीटर चार-सिलेंडर VTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121 PS का पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT ऑटोमैटिक यूनिट से जोड़ा गया है।

ये भी पढ़ें:भूल जाओ पुरानी कीमत, अब देश का नंबर-1 स्कूटर एक्टिवा नए GST से हो गया इतना सस्ता

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन सेस को 00% कर दिया है।

Honda Auto News Hindi GST

