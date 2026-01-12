Hindustan Hindi News
बड़ा झटका; होंडा की इकलौती SUV हुई ₹60000 तक महंगी, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

संक्षेप:

होंडा ने अपनी इकलौती एसयूवी एलिवेट को जनवरी 2026 के लिए महंगा कर दिया गया है। अब होंडा एलिवेट के अलग-अलग वैरिएंट को खरीदने के लिए 60,000 रुपये तक ज्यादा देने होंगे। 

Jan 12, 2026 10:57 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Honda Elevatearrow

होंडा कार्स इंडिया एक बार फिर भारतीय बाजार में मजबूत वापसी की तैयारी में जुटी है। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में तीन ही गाड़ियां मौजूद हैं जिनमें अमेज, सिटी और एलिवेट शामिल हैं। हालांकि, इनमें से एलिवेट कंपनी की इकलौती SUV है जिसे अब जनवरी 2026 के लिए महंगा कर दिया गया है। अगर आप होंडा एलिवेट (Honda Elevate) खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, कंपनी ने इसके अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है।

बेस वैरिएंट को ज्यादा झटका

कंपनी ने जनवरी, 2026 के लिए होंडा एलिवेट की कीमतों में अधिकतम 60 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी सभी वैरिएंट्स पर एक जैसी नहीं है। सबसे ज्यादा झटका बेस SV वैरिएंट को लगा है जिसकी कीमत करीब 59,900 रुपये बढ़ा दी गई है। इसके बाद इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 11 लाख रुपये से बढ़कर 11.6 लाख रुपये हो गई है।

टॉप वैरिएंट की कीमत भी बढ़ी

दूसरी ओर V वैरिएंट पर 9,990 रुपये का इजाफा किया गया है। जबकि VX वैरिएंट के मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों की कीमत में 13,590 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। टॉप ZX वैरिएंट की कीमत 9,990 रुपये बढ़ाई गई है जबकि ZX Black वैरिएंट के लिए ग्राहकों को करीब 10 हजार रुपये एडिशनल देने होंगे।

कुछ ऐसी है होंडा की प्लानिंग

आने वाले समय में होंडा भारत को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रही है। कंपनी ने 2030 तक भारत में 10 नई कारें लॉन्च करने का वादा किया है जिनमें से 7 SUV होंगी। इससे साफ है कि होंडा भी SUV की बढ़ती डिमांड पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। इसके अलावा, कंपनी प्रीमियम सेगमेंट पर भी फोकस कर रही है और CBU रूट के जरिए कुछ खास ‘हेलो कार्स’ लाने की तैयारी है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Honda Auto News Hindi

