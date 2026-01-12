बड़ा झटका; होंडा की इकलौती SUV हुई ₹60000 तक महंगी, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
होंडा ने अपनी इकलौती एसयूवी एलिवेट को जनवरी 2026 के लिए महंगा कर दिया गया है। अब होंडा एलिवेट के अलग-अलग वैरिएंट को खरीदने के लिए 60,000 रुपये तक ज्यादा देने होंगे।
होंडा कार्स इंडिया एक बार फिर भारतीय बाजार में मजबूत वापसी की तैयारी में जुटी है। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में तीन ही गाड़ियां मौजूद हैं जिनमें अमेज, सिटी और एलिवेट शामिल हैं। हालांकि, इनमें से एलिवेट कंपनी की इकलौती SUV है जिसे अब जनवरी 2026 के लिए महंगा कर दिया गया है। अगर आप होंडा एलिवेट (Honda Elevate) खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, कंपनी ने इसके अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है।
बेस वैरिएंट को ज्यादा झटका
कंपनी ने जनवरी, 2026 के लिए होंडा एलिवेट की कीमतों में अधिकतम 60 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी सभी वैरिएंट्स पर एक जैसी नहीं है। सबसे ज्यादा झटका बेस SV वैरिएंट को लगा है जिसकी कीमत करीब 59,900 रुपये बढ़ा दी गई है। इसके बाद इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 11 लाख रुपये से बढ़कर 11.6 लाख रुपये हो गई है।
टॉप वैरिएंट की कीमत भी बढ़ी
दूसरी ओर V वैरिएंट पर 9,990 रुपये का इजाफा किया गया है। जबकि VX वैरिएंट के मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों की कीमत में 13,590 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। टॉप ZX वैरिएंट की कीमत 9,990 रुपये बढ़ाई गई है जबकि ZX Black वैरिएंट के लिए ग्राहकों को करीब 10 हजार रुपये एडिशनल देने होंगे।
कुछ ऐसी है होंडा की प्लानिंग
आने वाले समय में होंडा भारत को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रही है। कंपनी ने 2030 तक भारत में 10 नई कारें लॉन्च करने का वादा किया है जिनमें से 7 SUV होंगी। इससे साफ है कि होंडा भी SUV की बढ़ती डिमांड पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। इसके अलावा, कंपनी प्रीमियम सेगमेंट पर भी फोकस कर रही है और CBU रूट के जरिए कुछ खास ‘हेलो कार्स’ लाने की तैयारी है।
