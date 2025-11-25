Hindustan Hindi News
Honda Elevate offers and discounts in November 2025, check all details
महाबचत ऑफर! क्रेटा के टक्कर वाली इस गजब SUV पर आई ₹1.61 लाख की छूट, मौका चूकने वाले बहुत पछताएंगे

संक्षेप:

होंडा एलिवेट (Honda Elevate) पर नवंबर 2025 में बंपर ऑफर मिल रहा है। अगर आप नवंबर 2025 में क्रेटा के टक्कर वाली एलिवेट एसयूवी लेते हैं, तो आप अभी 1.61 लाख की बचत कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 04:36 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
होंडा एलिवेट Honda Elevate) इस समय मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी दमदार स्टाइल, भरोसेमंद इंजन और होंडा की प्रीमियम फील की वजह से काफी चर्चा में है। लेकिन, नवंबर 2025 में होंडा (Honda) ने इस SUV पर जो ऑफर्स निकाले हैं, वह इसे और भी आकर्षक डील बना देते हैं। अगर आप एलिवेट (Elevate) खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए जैकपॉट (Jackpot) साबित हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ये भी पढ़ें:पहली बार टेस्टिंग के दौरान दिखा नई मारुति ब्रेजा का फ्रंट फेस

नवंबर 2025 में होंडा एलिवेट पर ऑफर

होंडा (Honda) ने इस महीने एलिवेट (Elevate) पर पूरी 1.61 लाख तक की बचत की पेशकश की है, जो पिछले महीने से करीब 10,000 रुपये ज्यादा है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और एडिशनल बेनिफिट्स (डीलर लेवल पर) शामिल हैं। अगर आप कॉर्पोरेट डिस्काउंट के लिए क्वॉलिफाई करते हैं, तो आपकी बचत और बढ़ सकती है।

पुराने स्टॉक पर और बड़ी बचत

होंडा (Honda) डीलरशिप पर कई बार पुराने मॉडल ईयर (MY2024 या शुरुआती 2025) की यूनिट्स बची रहती हैं। इन पर बड़े कैश ऑफर, क्लियरेंस डिस्काउंट और नेगोशिएबल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जो आपकी कुल बचत को काफी बढ़ा देते हैं। इसलिए, खरीदने से पहले डीलर से MY2024 या MY2025 स्टॉक की उपलब्धता जरूर पूछें।

होंडा एलिवेट (Honda Elevate) की नई कीमतें

होंडा एलिवेट वैरिएंटगियरबॉक्सपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
SVMTRs 11,91,000Rs 10,99,900Rs 91,100
VMTRs 12,39,000Rs 11,96,200Rs 42,800
CVTRs 13,59,000Rs 13,12,100Rs 46,900
VXMTRs 14,10,000Rs 13,61,300Rs 48,700
CVTRs 15,30,000Rs 14,77,200Rs 52,800
ZXMTRs 15,41,000Rs 14,87,800Rs 53,200
ZX Black EditionMTRs 15,51,000Rs 14,97,500Rs 53,500
ZX IvoryMTRs 15,51,000Rs 14,97,500Rs 53,500
ZXCVTRs 16,63,000Rs 16,05,600Rs 57,400
ZX Black EditionCVTRs 16,73,000Rs 16,15,300Rs 57,700
ZX IvoryCVTRs 16,73,000Rs 16,15,300Rs 57,700
ZX Dual ToneCVTRs 16,83,000Rs 16,24,900Rs 58,100
ZX Dual Tone IvoryCVTRs 16,93,000Rs 16,34,600Rs 58,400
ADV EditionMT-Rs 15,29,000-
CVT-Ra 16,46,800-

नया एलिवेट ADV ए़डिशन हुआ लॉन्च

होंडा (Honda) ने ग्राहकों को और विकल्प देने के लिए एलिवेट (Elevate) ADV एडिशन भी पेश किया है। इस एडिशन में स्पोर्टी डिजाइन टच, एडवेंचर-स्टाइल एसेसरीज और प्रीमियम फिनिश मिलते हैं, जो SUV को और ज्यादा टफ और यूनीक लुक देते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
