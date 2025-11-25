महाबचत ऑफर! क्रेटा के टक्कर वाली इस गजब SUV पर आई ₹1.61 लाख की छूट, मौका चूकने वाले बहुत पछताएंगे
होंडा एलिवेट (Honda Elevate) पर नवंबर 2025 में बंपर ऑफर मिल रहा है। अगर आप नवंबर 2025 में क्रेटा के टक्कर वाली एलिवेट एसयूवी लेते हैं, तो आप अभी 1.61 लाख की बचत कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
होंडा एलिवेट Honda Elevate) इस समय मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी दमदार स्टाइल, भरोसेमंद इंजन और होंडा की प्रीमियम फील की वजह से काफी चर्चा में है। लेकिन, नवंबर 2025 में होंडा (Honda) ने इस SUV पर जो ऑफर्स निकाले हैं, वह इसे और भी आकर्षक डील बना देते हैं। अगर आप एलिवेट (Elevate) खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए जैकपॉट (Jackpot) साबित हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नवंबर 2025 में होंडा एलिवेट पर ऑफर
होंडा (Honda) ने इस महीने एलिवेट (Elevate) पर पूरी 1.61 लाख तक की बचत की पेशकश की है, जो पिछले महीने से करीब 10,000 रुपये ज्यादा है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और एडिशनल बेनिफिट्स (डीलर लेवल पर) शामिल हैं। अगर आप कॉर्पोरेट डिस्काउंट के लिए क्वॉलिफाई करते हैं, तो आपकी बचत और बढ़ सकती है।
पुराने स्टॉक पर और बड़ी बचत
होंडा (Honda) डीलरशिप पर कई बार पुराने मॉडल ईयर (MY2024 या शुरुआती 2025) की यूनिट्स बची रहती हैं। इन पर बड़े कैश ऑफर, क्लियरेंस डिस्काउंट और नेगोशिएबल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जो आपकी कुल बचत को काफी बढ़ा देते हैं। इसलिए, खरीदने से पहले डीलर से MY2024 या MY2025 स्टॉक की उपलब्धता जरूर पूछें।
होंडा एलिवेट (Honda Elevate) की नई कीमतें
|होंडा एलिवेट वैरिएंट
|गियरबॉक्स
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|SV
|MT
|Rs 11,91,000
|Rs 10,99,900
|Rs 91,100
|V
|MT
|Rs 12,39,000
|Rs 11,96,200
|Rs 42,800
|CVT
|Rs 13,59,000
|Rs 13,12,100
|Rs 46,900
|VX
|MT
|Rs 14,10,000
|Rs 13,61,300
|Rs 48,700
|CVT
|Rs 15,30,000
|Rs 14,77,200
|Rs 52,800
|ZX
|MT
|Rs 15,41,000
|Rs 14,87,800
|Rs 53,200
|ZX Black Edition
|MT
|Rs 15,51,000
|Rs 14,97,500
|Rs 53,500
|ZX Ivory
|MT
|Rs 15,51,000
|Rs 14,97,500
|Rs 53,500
|ZX
|CVT
|Rs 16,63,000
|Rs 16,05,600
|Rs 57,400
|ZX Black Edition
|CVT
|Rs 16,73,000
|Rs 16,15,300
|Rs 57,700
|ZX Ivory
|CVT
|Rs 16,73,000
|Rs 16,15,300
|Rs 57,700
|ZX Dual Tone
|CVT
|Rs 16,83,000
|Rs 16,24,900
|Rs 58,100
|ZX Dual Tone Ivory
|CVT
|Rs 16,93,000
|Rs 16,34,600
|Rs 58,400
|ADV Edition
|MT
|-
|Rs 15,29,000
|-
|CVT
|-
|Ra 16,46,800
|-
नया एलिवेट ADV ए़डिशन हुआ लॉन्च
होंडा (Honda) ने ग्राहकों को और विकल्प देने के लिए एलिवेट (Elevate) ADV एडिशन भी पेश किया है। इस एडिशन में स्पोर्टी डिजाइन टच, एडवेंचर-स्टाइल एसेसरीज और प्रीमियम फिनिश मिलते हैं, जो SUV को और ज्यादा टफ और यूनीक लुक देते हैं।
