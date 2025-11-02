Hindustan Hindi News
ग्रैंड विटारा, क्रेटा, विक्टोरिस की टेंशन बढ़ाने आ रही ये नई SUV; टीजर में दिखा स्टाइलिश लुक और डिजाइन

संक्षेप: होंडा कार्स ने एक नई अग्रेसिव स्ट्रेटेजी के साथ इंडियन मार्केट में एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी भारत को USA और जापान के बाद अपने तीन सबसे जरूरी मार्केट में से एक मान रही है। इस बड़े प्लान में 2030 तक भारत में 10 नई कारें लॉन्च करना शामिल है और इनमें से 7 SUV होंगी।

Sun, 2 Nov 2025 03:04 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के कॉम्पैक्ट SUV (4.2m से 4.4m SUV) सेगमेंट में होंडा एलिवेट अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। इस कार का कारवां धीरे-धीरे आगे भी बढ़ रहा है। एलिवेट, कंपनी के 0 अल्फा इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV के साथ कई एलिमेंट्स शेयर करेगी। इसे जापान मोबिलिटी शो 2025 में दिखाया गया है। इसे 2027 में भारत में लॉन्च किया जाएगा। वहीं, भारत में तैयार करके ग्लोबल मार्केट में भेजा जाएगा। इस बीच कंपनी ने एलिवेट SUV का एक नया स्पेशल एडिशन का एलान कर दिया है, जिसे पहली बार सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया है।

दरअसल, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने एक नई अग्रेसिव स्ट्रेटेजी के साथ इंडियन मार्केट में एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी भारत को USA और जापान के बाद अपने तीन सबसे जरूरी मार्केट में से एक मान रही है। इस बड़े प्लान में 2030 तक भारत में 10 नई कारें लॉन्च करना शामिल है और इनमें से 7 SUV होंगी।

इस बीच, होंडा को अमेज, सिटी, सिटी e:HEV और एलिवेट की बिक्री को बनाए रखना और बढ़ाना है। होंडा ने हाल ही में अपनी फ्लैगशिप एलिवेट SUV के एक नए स्पेशल एडिशन का टीजर जारी किया है। इस टीजर में बोल्ड और एक्सप्लोरर जैसे शब्द थे, जिससे पता चलता है कि इस होंडा एलिवेट नए एडिशन को बोल्ड एडिशन या एक्सप्लोरर एडिशन कहा जा सकता है।

टीजर के अनुसार होंडा एलिवेट नए एडिशन में विज़ुअल अपील के लिए रेड एक्सेंट के साथ अर्थी ब्राउन शेड है। हम ये रेड एक्सेंट फॉग लाइट्स के बगल में फ्रंट बंपर पर और इसके 17-इंच एलॉय व्हील्स पर देख सकते हैं। पूरा व्हील नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ स्पोक्स पर रेड फिनिश होगी। इसकी ग्रिल पर और बोनट पर डेकल्स जैसे दिखने वाले हिस्से पर भी रेड कलर का हल्का सा निशान देख सकते हैं। अंदर भी रेड एम्बिएंट लाइटिंग के साथ और भी रेड एलिमेंट्स होने की संभावना है। ब्लैक और आइवरी इंटीरियर कॉम्बिनेशन के बजाय, होंडा एलिवेट नए एडिशन में ऑल-ब्लैक थीम हो सकती है।

एपेक्स समर एडिशन की तरह, जिसमें 9-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 360-डिग्री कैमरे दिए गए थे, होंडा एलिवेट नए एडिशन में भी कुछ नए यूनिक फीचर्स होने की संभावना है जो स्टैंडर्ड एलिवेट में नहीं मिलते हैं। वहीं, इसमें 1.5L 4-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 119 bhp और 145 Nm के साथ जारी रहेगा, जो 6-स्पीड MT या CVT के साथ आएगा। भारतीय बाजार में एलिवेट का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक किआ सेल्टोस के साथ मारुति की न्यू विक्टोरिस से होता है।

