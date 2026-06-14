क्रेटा को टक्कर देने वाली इस दमदार SUV पर तगड़ा ऑफर, ₹2.15 लाख तक का फायदा

होंडा बायर्स के लिए इस महीने तगड़ा ऑफर लाया है। इस ऑफर में कंपनी की पावरफुल एसयूवी यानी एलिवेट को तगड़े बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। कंपनी इस एसयूवी पर इस महीने 2.15 लाख रुपये तक के बेनिफिट दे रही है।

एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए कमाल का ऑफर है। यह शानदार ऑफर Honda Elevate पर दिया जा रहा है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की इस एसयूवी को आप इस महीने 2.15 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि ऑफर शहर और स्टॉक की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा डीलरशिप से जरूर संपर्क करें। फिलहाल आइए डीटेल में जानते हैं क्रेटा को टक्कर देने वाली होंडा की इस एसयूवी पर दी जा रही डील के बारे में।

किस वेरिएंट पर क्या बेनिफिट? इस महीने होंडा एलिवेट के टॉप-स्पेक ZX ट्रिम पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार आप इस एसयूवी को 2.15 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। इसके बाद बेस मॉडल से एक ऊपर वाला 'एलिवेट V' ट्रिम आता है, जिस पर 1.61 लाख रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। टॉप मॉडल से एक नीचे वाला यावी 'VX' ट्रिम पर कंपनी 1.53 लाख रुपये के बेनिफिट ऑफर कर रही है। बात एलिवेट के मिड-स्पेक 'V' ट्रिम की करें, तो इस पर 1.47 लाख रुपये का फायदा मिल रहा है।

इस महीने बेस 'एलिवेट SV' पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट पर अपको 43 हजार रुपये तक का फायदा हो सकता है। होंडा एलिवेट की कीमत एक्स-शोरूम 11.60 लाख रुपये से शुरू होकर 16.16 लाख रुपये तक जाती है (इसमें कॉस्मेटिक पैकेज का प्रीमियम शामिल नहीं है)। होंडा एलिवेट पर दिए जा रहे इन बेनिफिट्स में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज ऑफर, लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर और एक्सटेंडेड वॉरंटी डिस्काउंट के साथ और भी बहुत कुछ शामिल है।

आने वाला है एलिवेट का फेसलिफ्ट होंडा अपनी इस एसयूवी का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी भी कर रही है। फेसलिफ्ट में कंपनी रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए अलॉय वील ऑफर कर सकती है। एसयूवी के लुक को और मॉडर्न बनाने के लिए इसके रियर डिजाइन में भी बदलाव किया जा सकता है। इंटीरियर की बात करें, तो एलिवेट में नए फीचर्स और मौजूदा वर्जन से बेहतर मटेरियल मिलने की उम्मीद है। होंडा अपनी एलिवेट के केबिन को और अधिक प्रीमियम बना सकता है।