खुशखबरी: क्रेटा, विटारा को टक्कर देने अपग्रेड होकर आ गई होंडा एलिवेट; जानिए कितनी बदली SUV

होंडा कार्स इंडिया ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV एलिवेट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बड़े अपडेट किए हैं। कंपनी ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए इसके लाइनअप में नए इंटीरियर ऑप्शंस, स्टाइलिंग बदलाव और खास एडिशन पेश किए हैं।

होंडा कार्स इंडिया ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV एलिवेट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बड़े अपडेट किए हैं। कंपनी ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए इसके लाइनअप में नए इंटीरियर ऑप्शंस, स्टाइलिंग बदलाव और खास एडिशन पेश किए हैं। इन अपग्रेड्स का मकसद ग्राहकों को ज्यादा प्रीमियम अनुभव देना और मार्केट में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी पॉपुलर एसयूवी से मुकाबला करना है। नए वैरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमतें 12.39 लाख रुपये से लेकर 15.51 लाख रुपये तक रखी गई हैं।

ZX ग्रेड में नया आइवरी इंटीरियर सबसे टॉप वेरिएंट ZX अब और भी लग्जरी बन गया है। इसमें लेदरैट सीट्स, डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर आइवरी थीम दी गई है। इससे केबिन और ज्यादा प्रीमियम व ब्राइट नजर आता है। ग्राहकों के पास अब तीन इंटीरियर ऑप्शंस Tan, Ivory और Black Edition हैं। इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री कैमरा, 7-कलर मोड वाली एम्बिएंट लाइटिंग और नया Alpha-Bold Plus ग्रिल भी दिया गया है। एलिवेट ZX Ivory वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.51 लाख रुपये रखी गई है।

V और VX ग्रेड में डुअल-टोन केबिन मिड-टियर V और VX वेरिएंट्स को भी नया लुक मिला है। इनमें ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आइवरी सॉफ्ट-टच पैनल्स दिए गए हैं। बता दें कि Alpha-Bold Plus ग्रिल यहां भी उपलब्ध है। साथ ही एक नया Crystal Black Pearl कलर भी जोड़ा गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 12.39 लाख रुपये (V) से लेकर 14.13 लाख रुपये (VX) तक जाती हैं।

ब्लैक एडिशन जो ग्राहक SUV में डार्क और दमदार स्टाइल चाहते हैं उनके लिए कंपनी Elevate Black Edition और Signature Black Edition लाई है। स्टैंडर्ड ब्लैक एडिशन में ग्लॉस ब्लैक के साथ क्रोम हाइलाइट्स मिलते हैं जबकि सिग्नेचर वर्जन पूरी तरह ब्लैक्ड-आउट लुक देता है। अंदर की तरफ फुल ब्लैक लेदरैट इंटीरियर, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और सॉफ्ट-टच फिनिश मिलता है।