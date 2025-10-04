honda elevate getting cheaper by up to rs 1-32 lakh in october 2025 क्रेटा को टक्कर देने वाली ये SUV हो गई ₹1.32 लाख तक सस्ती, बस अक्टूबर तक है मौका; जानिए खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
क्रेटा को टक्कर देने वाली ये SUV हो गई ₹1.32 लाख तक सस्ती, बस अक्टूबर तक है मौका; जानिए खासियत

होंडा अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट (Honda Elevate) पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि इस दौरान ग्राहकों को टॉप-स्पेक ZX ट्रिम पर 1.32 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 10:39 AM
Honda Elevatearrow

अक्टूबर में कार खरीदने वालों के लिए होंडा जबरदस्त ऑफर्स लेकर आई है। कंपनी अपने पॉपुलर एसयूवी होंडा एलिवेट (Honda Elevate) पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि इस दौरान ग्राहकों को टॉप-स्पेक ZX ट्रिम पर 1.32 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। जबकि VX वैरिएंट पर 73,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, V ट्रिम पर 57,000 और बेस SV वैरिएंट पर भी 25,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। डिस्काउंट की ज्यादा जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन

होंडा एलिवेट में पावरट्रेन के तौर पर 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि कार के इंजन में ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी

दूसरी ओर एसयूवी में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए एसयूवी में 6-एयरबैग दिया गया है। मार्केट में एलिवेट का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

