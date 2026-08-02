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Honda का बड़ा धमाका, आ रही दो जबर्दस्त SUV, एक स्पोर्टी हाइब्रिड कार की भी होगी एंट्री

By Kumar Prashant Singh
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होंडा इंडियन मार्केट में अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। इनमें Elevate Facelift, Honda 0 Alpha Electric SUV और नई Prelude शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

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होंडा फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी जल्द ही अपने पोर्टफोलियो को तगड़ा अपडेट देने वाली है। अपडेटेड City और ZR-V के बाद होंडा अब तीन नए प्रोडक्ट लाने वाला है। इनमें Elevate Facelift, Honda 0 Alpha Electric SUV और नई Prelude शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी अपने इन नए प्रोडक्ट्स में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

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1. Honda Elevate Facelift

होंडा एलिवेट को अगले कुछ महीनों में पहला बड़ा अपडेट मिलने की उम्मीद है। कंपनी एसयूवी के डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव करने के बजाय इसे फ्रेश लुक देने पर फोकस कर सकती है। इसमें नए बंपर, अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स और बदले हुए ग्रिल डिजाइन के साथ रियर सेक्शन में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केबिन में भी कुछ जरूरी अपग्रेड किए जाने की उम्मीद है। होंडा ने पहले ही संकेत दिया है कि फिलहाल एक्सेसरीज के तौर पर मिलने वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स को आने वाले दिनों में फैक्ट्री-फिटेड किया जा सकता है। इसके अलावा इन्फोटेनमेंट सिस्टम और इंटीरियर ट्रिम में भी सुधार देखने को मिल सकता है। इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

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2. Honda 0 Alpha Electric SUV

होंडा का सबसे खास नया प्रोडक्ट उसकी पहली इलेक्ट्रिक कार होगी। Honda 0 Alpha को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसके इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च होने की उम्मीद है। प्रोडक्शन मॉडल का डिजाइन कॉन्सेप्ट से काफी अलग होगा और यह होंडा के डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा। खास बात यह है कि होंडा इसे भारत में ही बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अभी बैटरी और मोटर के बारे में ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 50-70kWh बैटरी पैक मिल सकता है। इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज करीब 450-500km हो सकती है। शुरुआती मॉडल में फ्रंट-व्हील ड्राइव के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है, जबकि बाद में AWD वर्जन भी लाया जा सकता है।

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3. Honda Prelude

होंडा प्रील्यूड को भारत में पूरी तरह इंपोर्टेड मॉडल के तौर पर लाया जाएगा। यह होंडा के मशहूर नामों में से एक है और भारत में इसकी एंट्री 2026 के आखिर या 2027 में हो सकती है। प्रील्यूड को एक प्रीमियम और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कूपे के तौर पर पेश किया जाएगा। इसमें 2.0-लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ होंडा का टू-मोटर हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। इसका कंबाइंड आउटपुट करीब 200 hp और मैक्सिमम टॉर्क करीब 315 Nm हो सकता है। इसमें ट्रेडिशनल गियरबॉक्स की जगह होंडा का S+ Shift सिस्टम मिलेगा। कार में Civic Type R से ली गई चेसिस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है। हालांकि, होंडा इसे पूरी तरह ट्रैक-फोकस्ड कार के बजाय एक स्पोर्टी ग्रैंड टूरर के तौर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

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(Photo: Gear Junkie)

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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