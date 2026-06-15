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लॉन्च पहले ही दिखा Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन, डिजाइन में तगड़े अपडेट, नए फीचर भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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नई होंडा एलिवेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी जल्द ही इंडियन मार्केच में एलिवेट के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर सकती है। इसके पूरी तरह कैमोफ्लाज्ड म्यूल को दिल्ली में देखा गया है।

लॉन्च पहले ही दिखा Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन, डिजाइन में तगड़े अपडेट, नए फीचर भी
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होंडा अपनी पॉप्युलर SUV एलिवेट का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसी बीच इसे दिल्ली में देखा गया है। एलिवेट का यह फेसलिफ्ट मॉडल हेवी कैमोफ्लाज में छिपा हुआ था, जिससे इसके डिजाइन के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इसके फर्स्ट अपियरेंस को मोटरबीम (MotorBeam) ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

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डिजाइन में दिख सकते हैं ये बदलाव

स्पाई फोटोज में नई एलिवेट का रियर थ्री-क्वार्टर व्यू दिखाई दे रहा है। पहली नजर में SUV का ज्यादातर डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही लगता है। इसका ओवरऑल स्टांस और बॉडी लाइन्स में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इस फेसलिफ्ट में डिजाइन को पूरी तरह बदलने की बजाय हल्के-फुल्के कॉस्मेटिक अपडेट्स पर देने पर फोकस करेगी। रियर में सबसे बड़ा बदलाव टेललाइट्स में देखने को मिल सकता है। नई एलिवेट में कनेक्टेड LED टेललाइट्स मिलने की उम्मीद है, जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देंगी। इसके अलावा रियर बंपर को भी नए डिजाइन के साथ ऑफर किया जा सकता है।

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टेस्टिंग मॉडल में रूफ रेल्स, शार्क-फिन एंटीना और ट्रेडिशनल पुल-टाइप डोर हैंडल्स भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक फ्रंट डिजाइन की कोई साफ इमेज सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसलिफ्ट मॉडल में फ्रंट फेसिया को भी हल्का अपडेट मिल सकता है। इसमें नया ग्रिल डिजाइन, थोड़ा बदला हुआ फ्रंट बंपर और कुछ नए स्टाइलिंग एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं।

मिल सकता है फैक्ट्री-फिटेड 360-डिग्री

एलिवेट फेसलिफ्ट में फीचर्स के स्तर पर भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। मौजूदा मॉडल में पहले से ही सिंगल-पैन सनरूफ, 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऐपल कारप्ले और ऐंड्ऱॉयड ऑटो, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जर, 7-इंच सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रियर पार्किंग कैमरा और कैमरा-आधारित ADAS जैसे फीचर मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और अन्य कई सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। उम्मीद की जा रही है कि फेसलिफ्ट मॉडल में कंपनी फैक्ट्री-फिटेड 360-डिग्री कैमरा स्टैंडर्ड या टॉप वेरिएंट्स में उपलब्ध करा सकती है।

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वेंटिलेटेड सीट्स और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

इसके अलावा नई एलिवेट में वेंटिलेटेड सीट्स और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं। इन्फोटेनमेंट सिस्टम को भी अपग्रेड किए जाने की संभावना है। इन नए फीचर्स के साथ एलिवेट अपने सेगमेंट की दूसरी SUVs जैसे क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा और हाइराइडर को फीचर्स के मामले में कड़ी टक्कर दे सकेगी।

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पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

फेसलिफ्ट मॉडल में मौजूदा 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड i-VTEC पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जाएगा। यह इंजन 121 हॉर्सपावर की पावर और 145Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता रहेगा। फेसलिफ्ट के इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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