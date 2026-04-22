आ रहा Honda की इस शानदार SUV का फेसलिफ्ट, देखने को मिल सकते हैं बड़े बदलाव

Apr 22, 2026 08:23 pm IST

होंडा एलिवेट को आए कुछ साल हो गए हैं और अब यब फेसलिफ्ट के लिए तैयार है। कंपनी इसका फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी में लगी है। यह फेसलिफ्ट इस साल के मिड में मार्केट में आ सकता है।

होंडा इंडियन मार्केट में इस वक्त केवल एक SUV यानी Elevate ऑफर कर रहा है। एलिवेट को आए कुछ साल हो गए हैं और अब यह फेसलिफ्ट के लिए तैयार है। कंपनी इसका फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी में लगी है। यह फेसलिफ्ट इस साल के मिड में मार्केट में आ सकता है। अपडेट में आपको फ्रेश स्टाइलिंग के साथ, इंप्रूव्ड इंटीरियर्स और कई सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। कंपनी की कोशिश है कि एलिवेट को फेसलिफ्ट देकर मार्केट में इसकी सेल को और बढ़ाया जाए। फिलहाल, आइए जानते हैं कि फेसलिफ्टेड एलिवेट में कंपनी क्या कुछ नया ऑफर कर सकती है।

एक्सटीरियर और इंटीरियर में दिख सकते हैं ये बदलाव फेसलिफ्ट में कुछ छोटे लेकिन खास डिजाइन अपडेट मिलने की उम्मीद है। इसमें कंपनी रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए अलॉय वील ऑफर कर सकती है। एसयूवी के लुक को और मॉडर्न बनाने के लिए इसके रियर डिजाइन में भी बदलाव किया जा सकता है। इंटीरियर की बात करें, तो एलिवेट में नए फीचर्स और मौजूदा वर्जन से बेहतर मटेरियल मिलने की उम्मीद है। होंडा अपनी एलिवेट के केबिन को और अधिक प्रीमियम बना सकता है। इसके लिए इसमें नए और मॉडर्न टेक फीचर्स और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री को ऐड किया जा सकता है। डैशबोर्ड में कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं।

पावरट्रेन और कीमत अपडेटेड एलिवेट में पहले की तरह ही 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएदा, जो लगभग 121 हॉर्सपावर जेनरेट करता है। यह 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। कंपनी एलिवेट का एक दमदार हाइब्रिड वर्जन भी ला सकती है। हालांकि, इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। फेसलिफ्टेड होंडा एलिवेट की कीमत 11 लाख रुपये से 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

इलेक्ट्रिक एलिवेट पर भी चल रहा काम रिपोर्ट्स के अनुसार होंडा अपनी एलिवेट के इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम कर रहा है। इसे इस साल के आखिर में या अगले साल शोकेस किया जा सकता है। यह होंडा की 0 Alpha कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो सकती है। इसकी टक्कर टाटा कर्व ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से होगी।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट और हाइब्रिड की भी तैयारी होंडा अपनी मौजूदा सिटी को सेकेंड फेसलिफ्ट देने वाली है। सेकेंड फेसलिफ्ट में आपको नया फ्रंट और रियर लुक देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी नए अलॉय वील्स और रिफ्रेश्ड लाइटिंग ऑफर करेगी। इसके इंटीरियर को भी अपग्रेड किया जाएगा। कंपनी इसे 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन में ऑफर करेगी। यह इस साल के सेकेंड हाफ में आ सकता है और इसकी कीमत 12 से 18 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है।