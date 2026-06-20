Honda की इस गाड़ी को मिलने वाला है तगड़ा अपडेट, मिलेंगे होंडा सिटी फेसलिफ्ट वाले धाकड़ फीचर्स
होंडा एलिवेट का फेसलिफ्ट आने वाला है। यह एक मिड-लाइफ अपडेट होगा। एलिवेट फेसलिफ्ट में अपडेटेड होंडा सिटी के कई बेहतरीन फीचर देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इन फीचर्स के बारे में।
होंडा एलिवेट (Honda Elevate) बेहतरीन इंजन, फीचर्स और बिल्ड क्वॉलिटी के साथ आती है। अब कंपनी अपनी इस एसयूवी एक फेसलिफ्ट देने वाली है। यह एक मिड-लाइफ अपडेट होगा और इसकी एंट्री इस साल के आखिर में हो सकती है। कंपनी इस फेसलिफ्ट में कई शानदार फीचर ऑफर कर सकती है। वहीं, कारलेलो की रिपोर्ट की मानें, तो एलिवेट फेसलिफ्ट में अपडेटेड होंडा सिटी के कई बेहतरीन फीचर देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इन फीचर्स के बारे में।
मिलेगा बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
नई एलिवेट फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम के में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी में नया 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो हाल ही में अपडेट हुई होंडा सिटी में भी देखने को मिलता है। मौजूदा मॉडल की तुलना में यह स्क्रीन बड़ी होगी और बेहतर यूजर इंटरफेस के साथ अधिक प्रीमियम एक्सपीरियंस देगी। इसके अलावा केबिन में नए अपहोल्स्ट्री ऑप्शन, बेहतर क्वॉलिटी वाले इंटीरियर मटेरियल और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी किए जा सकते हैं। इन अपडेट्स का उद्देश्य एसयूवी के इंटीरियर को ज्यादा मॉडर्न और अपीलिंग बनाना है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
Honda HR-V
₹ 14 लाख से शुरू
Honda WR-V
₹ 9 - 12 लाख
Hyundai Staria
₹ 55 - 65 लाख
Lynk GT Concept
₹ 1 - 1.5 करोड़
360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स बन सकते हैं स्टैंडर्ड फीचर
अभी एलिवेट के लिए 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट कवर एक्सेसरी के तौर पर उपलब्ध हैं। हालांकि, कंपनी ने हिंट दिया है कि भविष्य में इन फीचर्स को सीधे वेरिएंट लाइनअप का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्राहकों को फैक्ट्री-फिटेड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम मिलेगा, खासकर टॉप और मिड-हाई वेरिएंट्स में।
ज्यादा वेरिएंट्स में मिल सकता है ADAS
एलिवेट की एक सबसे बड़ी खासियत इसका Honda Sensing ADAS पैकेज है। फिलहाल यह सुविधा केवल टॉप-स्पेक वेरिएंट में उपलब्ध है, लेकिन फेसलिफ्ट मॉडल में इसे और वेरिएंट्स में भी ऑफर किया जा सकता है। इससे ग्राहकों को सबसे महंगा वेरिएंट खरीदे बिना भी एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स का फायदा मिल सकेगा। ADAS पैकेज में आमतौर पर ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और दूसरी मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल होती हैं। इसके अलावा एसयूवी में एम्बिएंट लाइटिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स के भी रहने की उम्मीद है।
एक्सटीरियर में होंगे हल्के लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव
डिजाइन की बात करें, तो एलिवेट फेसलिफ्ट में बड़े बदलावों की उम्मीद नहीं है। इसमें आपको नए डिजाइन वाले फ्रंट और रियर बंपर, इंप्रूव्ड LED हेडलैंप्स और टेललैंप्स के साथ नई LED लाइटिंग सिग्नेचर दी जा सकती है। इसके अलावा नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में इसके एक कैमोफ्लाज टेस्ट म्यूल को भी देखा गया था, लेकिन कंपनी ने अभी तक फेसलिफ्ट मॉडल के फाइनल डिजाइन का खुलासा नहीं किया है।
इंजन में नहीं होगा कोई बदलाव
मैकेनिकल लेवल पर एलिवेट फेसलिफ्ट में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। एसयूवी मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी। यह इंजन 121 hp की मैक्सिमम पावर और 145 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। अपनी रिफाइंड परफॉर्मेंस और भरोसेमंद ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए यह इंजन पहले से ही ग्राहकों के बीच पॉप्युलर है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी किसी बदलाव की संभावना नहीं है। एलिवेट फेसलिफ्ट में मौजूदा 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन जारी रखा जाएगा। इसका मतलब है कि ग्राहकों को पहले की तरह ही आरामदायक सिटी ड्राइविंग और हाईवे क्रूजिंग का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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