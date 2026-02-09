Hindustan Hindi News
honda elevate could become cheaper by up to rs 1-48 lakh by february 2026
एक झटके में ₹1.48 लाख तक सस्ती हो गई क्रेटा, सेल्टोस के टक्कर वाली ये SUV; मौका फरवरी तक वैलिड

संक्षेप:

होंडा अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट पर फरवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इस दौरान होंडा एलिवेट के अलग-अलग वैरिएंट पर ग्राहकों को अधिकतम 1.48 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।

Feb 09, 2026 05:13 pm IST
Honda Elevatearrow

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा से लिकर किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी खूब पॉपुलर है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई मिड-साइज एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, होंडा अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट पर फरवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इस दौरान होंडा एलिवेट के अलग-अलग वैरिएंट पर ग्राहकों को अधिकतम 1.48 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी

दूसरी ओर एसयूवी में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए एसयूवी में 6-एयरबैग दिया गया है। मार्केट में एलिवेट का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

