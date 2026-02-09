एक झटके में ₹1.48 लाख तक सस्ती हो गई क्रेटा, सेल्टोस के टक्कर वाली ये SUV; मौका फरवरी तक वैलिड
होंडा अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट पर फरवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इस दौरान होंडा एलिवेट के अलग-अलग वैरिएंट पर ग्राहकों को अधिकतम 1.48 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।
भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा से लिकर किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी खूब पॉपुलर है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई मिड-साइज एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, होंडा अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट पर फरवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इस दौरान होंडा एलिवेट के अलग-अलग वैरिएंट पर ग्राहकों को अधिकतम 1.48 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।
कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन
होंडा एलिवेट में पावरट्रेन के तौर पर 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि कार के इंजन में ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। भारतीय मार्केट में एलिवेट का मुकाबला मिड-साइज सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी से होता है।
धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी
दूसरी ओर एसयूवी में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए एसयूवी में 6-एयरबैग दिया गया है। मार्केट में एलिवेट का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी से होता है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
