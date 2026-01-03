Hindustan Hindi News
नए साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट! ₹1.76 लाख तक सस्ती हुई क्रेटा के टक्कर की ये SUV; मौका 31 जनवरी तक

संक्षेप:

होंडा अपने अलग-अलग मॉडलों पर जनवरी, 2026 में शानदार ऑफर दे रही है। बता दें कि इस दौरान होंडा एलिवेट (Honda Elevate) खरीदने पर ग्राहकों को अधिकतम 1,76,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

Jan 03, 2026 02:17 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Honda Elevate

होंडा की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी नई होंडा कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, होंडा अपने अलग-अलग मॉडलों पर जनवरी, 2026 में शानदार ऑफर दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट पर भी ग्राहकों को शानदार बचत का मौका दे रही है। बता दें कि इस दौरान होंडा एलिवेट (Honda Elevate) खरीदने पर ग्राहकों को अधिकतम 1,76,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इनमें कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, ये ऑफर्स 31, जनवरी तक ही लागू हैं।

कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन

होंडा एलिवेट में पावरट्रेन के तौर पर 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि कार के इंजन में ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। भारतीय मार्केट में एलिवेट का मुकाबला मिड-साइज सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी से होता है।

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी

दूसरी ओर एसयूवी में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए एसयूवी में 6-एयरबैग दिया गया है। मार्केट में एलिवेट का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
