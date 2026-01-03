नए साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट! ₹1.76 लाख तक सस्ती हुई क्रेटा के टक्कर की ये SUV; मौका 31 जनवरी तक

संक्षेप: होंडा अपने अलग-अलग मॉडलों पर जनवरी, 2026 में शानदार ऑफर दे रही है। बता दें कि इस दौरान होंडा एलिवेट (Honda Elevate) खरीदने पर ग्राहकों को अधिकतम 1,76,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

Jan 03, 2026 02:17 pm IST

होंडा की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी नई होंडा कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, होंडा अपने अलग-अलग मॉडलों पर जनवरी, 2026 में शानदार ऑफर दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट पर भी ग्राहकों को शानदार बचत का मौका दे रही है। बता दें कि इस दौरान होंडा एलिवेट (Honda Elevate) खरीदने पर ग्राहकों को अधिकतम 1,76,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इनमें कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, ये ऑफर्स 31, जनवरी तक ही लागू हैं।

कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन होंडा एलिवेट में पावरट्रेन के तौर पर 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि कार के इंजन में ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। भारतीय मार्केट में एलिवेट का मुकाबला मिड-साइज सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी से होता है।

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी दूसरी ओर एसयूवी में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए एसयूवी में 6-एयरबैग दिया गया है। मार्केट में एलिवेट का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी से होता है।