होंडा ने निकाला क्रेटा का तोड़! नए अवतार में लॉन्च की ये धाकड़ SUV, दमदार लुक्स, एडवेंचर स्टाइल और कीमत बस इतनी

होंडा ने निकाला क्रेटा का तोड़! नए अवतार में लॉन्च की ये धाकड़ SUV, दमदार लुक्स, एडवेंचर स्टाइल और कीमत बस इतनी

संक्षेप: होंडा एलिवेट ADV एडिशन (Honda Elevate ADV Edition) लॉन्च होने को तैयार है। ये SUV अब दमदार लुक्स और एडवेंचर स्टाइल के साथ आती है। इसकी कीमत 15.29 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 3 Nov 2025 02:42 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने अपनी पॉपुलर SUV एलिवेट (Elevate) का एक नया और स्टाइलिश वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम होंडा एलिवेट ADV एडिशन (Honda Elevate ADV Edition) है। यह SUV अब पहले से ज्यादा स्पोर्टी, प्रीमियम और एडवेंचर लुक वाली बन चुकी है। इसकी कीमत 15.29 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है, जबकि टॉप वैरिएंट (CVT डुअल-टोन) की कीमत 16.66 लाख तक जाती है, यानी यह स्टैंडर्ड वैरिएंट से 22,000 रुपये से 42,000 तक महंगी है।

ये भी पढ़ें:हैचबैक और SUVs की दम पर मारुति ने भरी हुंकार, महीनेभर में 2.20 लाख ग्राहक मिले

होंडा एलिवेट ADV एडिशन में क्या खास?

होंडा (Honda) ने इस नए एडिशन को आउटडोर और एडवेंचर-लवर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। SUV को एक एक्सक्लूसिव और बोल्ड लुक देने के लिए इसमें कई विजुअल अपग्रेड्स किए गए हैं।

एक्सटीरियर हाइलाइट्स

न्यू ग्लोसी ब्लैक अल्फा-बोल्ड प्लस (Glossy Black Alpha-Bold Plus) में ग्रिल, बोनट पर ऑरेंज एक्सेंट वाला डेकल, ब्लैक रूफ रेल्स एंड ब्लैक ORVMs, ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनमें ऑरेंज हाइलाइट्स दिए गए हैं। इसमें ADV बैजिंग, ऑरेंज फॉग लैम्प गार्निश और रियर बंपर पर ऑरेंज स्किड प्लेट्स मिलती है, जो इसे एकदम एडवेंचर लुक देती है। कुल मिलाकर यह एडिशन पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और ऑफ-रोड तैयार नजर आता है।

इंटीरियर में भी नया ट्विस्ट

होंडा (Honda) ने अंदरूनी डिजाइन में भी कई स्टाइलिश बदलाव किए हैं। इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें फुल ऑल-ब्लैक केबिन मिलता है, जिसमें ऑरेंज स्टिचिंग दी गई है। इसमें सीट्स, AC नॉब्स और गियर कंसोल पर ऑरेंज एक्सेंट्स दिए गए हैं।

सीट्स पर एंबॉस्ड ADV लोगो

सबसे खास बात है कि इसमें ADV टेरेन पैटर्न बैकलिट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो पहली बार किसी होंडा (Honda) SUV में दिया गया है। इन सबके कारण केबिन अब और भी स्पोर्टी, प्रीमियम और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन लगता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

न्यू एलिवेट ADV एडिशन (Elevate ADV Edition) में वही भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्टैंडर्ड मॉडल में है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। इसमें 7-स्पीड CVT ऑटोमैटिक (पैडल शिफ्टर्स सहित) ऑप्शन भी मिलता है। यह कॉम्बिनेशन इसे शहर और हाईवे दोनों के लिए स्मूद और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है।

होंडा सेंसिग के साथ सेफ्टी फीचर्स

होंडा (Honda) ने सेफ्टी पर भी पूरा ध्यान दिया है। इस SUV में कंपनी का एडवांस होंडा सेंसिंग ADAS सूट दिया गया है, जिसमें कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम (Collision Mitigation Braking System), लेन कीप असिस्ट (Lane Keep Assist), एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल (Adaptive Cruise Control), लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन (Lead Car Departure Notification) जैसे फीचर शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, लेन वॉच कैमरा, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स भी स्टैंडर्ड हैं।

ये भी पढ़ें:चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म करेगी होंडा, इंडोनेशिया से CATL बैटरी लगाएगी

कलर ऑप्शन्स

नई एलिवेट ADV एडिशन (Elevate ADV Edition) दो कलर स्कीम्स में आएगी। इसमें मेटरॉइड ग्रे मेटालिक (Meteoroid Grey Metallic), लुनार सिल्वर मेटालिक (Lunar Silver Metallic) ऑप्शन मिलते हैं। दोनों कलर्स में सिंगल-टोन और डुअल-टोन वर्जन का विकल्प दिया गया है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
