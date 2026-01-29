होंडा ने चुपके से लाई अपना नया स्कूटर, इसमें TFT स्क्रीन और Type C पोर्ट दिया; जानिए पूरी डिटेल

संक्षेप: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) अपने पॉपुलर एक्टिवा के साथ देश के स्कूटर सेगमेंट सालों से राज कर रही है। यह एक फैमिली-फॉर्मेट स्कूटर है जिसने ब्रांड के लिए लगातार बिक्री और वॉल्यूम हासिल किए हैं। दूसरी तरफ, डियो भी एक पॉपुलर पेशकश है।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) अपने पॉपुलर एक्टिवा के साथ देश के स्कूटर सेगमेंट सालों से राज कर रही है। यह एक फैमिली-फॉर्मेट स्कूटर है जिसने ब्रांड के लिए लगातार बिक्री और वॉल्यूम हासिल किए हैं। दूसरी तरफ, डियो भी एक पॉपुलर पेशकश है। कंपनी इसकी अपील को और बढ़ाने के लिए कंपनी ने इसका एक स्पेशल X-एडिशन पेश किया है। डियो भारत में होंडा का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। यह अपने स्पोर्टी फॉर्मेट डिजाइन से युवा ग्राहकों को अट्रैक्ट करता है।

होंडा डियो को 110cc और 125cc दोनों इंजन ऑप्शन में पेश करती है, जिसमें 125cc वर्जन प्रीमियम सेगमेंट में है। इसे होंडा डियो 125 X-एडिशन कहा जाता है। इस स्पेशल एडिशन की कीमतें अभी तक होंडा ने नहीं बताई हैं। होंडा डियो 125 X-एजिशन टॉप-स्पेक H-स्मार्ट वैरिएंट पर बेस्ड है जिसमें सभी फीचर्स मिलते हैं। X-एडिशन में सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसे और ज्यादा युवा दिखाने के लिए एक बिल्कुल नया कलर दिया गया है।

इसके कलरवे को पर्ल सायरन ब्लू और पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे कहा जाता है, जो काफी दिलचस्प लगता है। बेस कलर एक तरह का गहरा ब्लू है और इसे रनिंग बोर्ड, फ्रंट एप्रन, साइड बॉडी पैनल और ग्रैब रेल, वगैरह पर ग्रे एलिमेंट्स के साथ कंट्रास्ट किया गया है। इसमें परफेक्ट कंट्रास्ट के लिए रेड कलर के पहिए और शानदार ग्राफिक्स भी मिलते हैं।

होंडा डियो 125 X-एडिशन की कीमत H-स्मार्ट वैरिएंट के करीब होने की उम्मीद है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 91,683 रुपए है। डियो 125 H-स्मार्ट वैरिएंट के साथ पेश किए जाने वाले अन्य कलर्स पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे (एम्बलम) और मैट मार्वल ब्लू मेटैलिक हैं, जिसमें गोल्ड कलर के पहिए हैं। साथ ही, इंपीरियल रेड, पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे (स्ट्राइप), पर्ल स्पोर्ट्स येलो और पर्ल इग्नियस ब्लैक, सभी में ब्लैक पहिए हैं।