Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda Dio 125 X-Edition Unveiled, check its features details
रेड अलॉय व्हील्स और फंकी कलर! होंडा ने अनवील किया डियो-125 X-एडिशन; स्पोर्टी लुक देख फिदा हो जाएंगे लोग

रेड अलॉय व्हील्स और फंकी कलर! होंडा ने अनवील किया डियो-125 X-एडिशन; स्पोर्टी लुक देख फिदा हो जाएंगे लोग

संक्षेप:

होंडा (Honda) ने Dio 125 का X-एडिशन (Honda Dio 125 X-Edition) पेश कर दिया है। कंपनी ने इसको नए कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है, जिससे ये और ज्यादा स्पोर्टी लगता है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Jan 29, 2026 04:28 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
होंडा ने अपने पॉपुलर स्कूटर डिओ 125 (Dio 125) का नया वैरिएंट होंडा डिओ 125 X-एडिशन (Honda Dio 125 X-Edition) पेश कर दिया है। यह नया एडिशन खास तौर पर उन युवाओं को ध्यान में रखकर लाया गया है, जो स्टाइलिश और स्पोर्टी स्कूटर की तलाश में हैं। हालांकि, इसमें परफॉर्मेंस से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसका नया लुक इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बना देता है।

नया कलर स्कीम बना रहा खास

होंडा डिओ 125 X-एडिशन (Honda Dio 125 X-Edition को दो नए कलर में उतारा गया है। इसमें पियर्ल सेरेन ब्लू (Pearl Siren Blue) और पियर्ल डीप ग्राउंड ग्रे (Pearl Deep Ground Gray) जैसे कलर ऑप्शन शामिल हैं। यह डुअल-टोन डार्क ब्लू और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन काफी फंकी और यूथफुल लगता है।

स्कूटर के बॉडी ग्राफिक्स इसे और ज्यादा स्पोर्टी बनाते हैं, जबकि रेड कलर के अलॉय व्हील्स इसके लुक में जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट जोड़ते हैं। कुल मिलाकर नया पेंट स्कीम Dio 125 की पहचान को और मजबूत करता है।

फीचर्स क्या हैं?

फीचर्स की बात करें तो इसमें H-स्मार्ट वैरिएंट में मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा डिओ 125 X-एडिशन (Dio 125 X-Edition) फीचर्स के मामले में डिओ 125 H-स्मार्ट (Dio 125 H-Smart) जैसा ही है। इसमें TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर मिलते हैं। ये फीचर्स इसे डेली कम्यूट के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

होंडा डिओ 125 X-एडिशन (Honda Dio 125 X-Edition) में वही 123.92cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8.19 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह इंजन स्मूद राइड और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है।

कीमत और लॉन्च डिटेल्स

होंडा डिओ 125 X-एडिशन (Honda Dio 125 X-Edition) के आने वाले कुछ हफ्तों में भारतीय बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 93,000 से 93,500 (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

किसके लिए है यह स्कूटर?

अगर आप एक ऐसा 125cc स्कूटर चाहते हैं, जो स्पोर्टी लुक दे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हो और होंडा (Honda) की भरोसेमंद क्वालिटी के साथ आए, तो होंडा डिओ 125 X-एडिशन (Honda Dio 125 X-Edition) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
