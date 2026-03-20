होंडा लेकर आई ये नई मोटरसाइकिल, रेड कलर में इतनी शानदार दिख रही; जानिए इंजन और खासियत

Mar 20, 2026 02:39 pm IST

होंडा मोटरसाइकिल ने इटली में CRF300L के दो स्पेशल एडिशन वर्जन पेश किए हैं। इन्हें रेडमोट (RedMoto) के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, जो फैक्ट्री होंडा रेसिंग वर्ल्ड एंड्यूरो (Honda Racing World Enduro) टीम को सपोर्ट करती है।

होंडा मोटरसाइकिल ने इटली में CRF300L के दो स्पेशल एडिशन वर्जन पेश किए हैं। इन्हें रेडमोट (RedMoto) के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, जो फैक्ट्री होंडा रेसिंग वर्ल्ड एंड्यूरो (Honda Racing World Enduro) टीम को सपोर्ट करती है। ऑफ-रोड पर फोकस करने वाले इन मॉडल्स को CRF300L रेड एडिशन और रेड एडिशन ईवो नाम दिया गया है। रेड एडिशन (Red Edition) का मकसद स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले CRF300L की ऑफ-रोड क्षमताओं को बढ़ाना है, जबकि रेड एडिशन ईवो वैरिएंट को और भी ज्यादा दमदार बताया जा रहा है।

इन दोनों मॉडल्स को होंडा इटालिया (Honda Italia) ने पेश किया है। उम्मीद है कि ये सिर्फ इटली के बाजार के लिए ही खास रहेंगे। इन स्पेशल एडिशन की सबसे खास बात टायरों के ज्यादा ऑप्शन हैं, जिससे खरीदारों को डुअल-पर्पस और खास ऑफ-रोड टायरों में से चुनने का मौका मिलता है। सस्पेंशन सेटअप को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें कार्ट्रिज फोर्क और ओहलिन (Öhlins) रियर शॉक शामिल हैं। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में AXP स्किड प्लेट और Pirelli MT21 RallyCross टायर शामिल हैं।

CRF300L रेड एडिशन ईवो में कुछ और हार्डवेयर भी दिए गए हैं, जैसे एर्गल (Ergal) फुटपेग, एक बाई-मेटल रियर स्प्रोकेट और एक रेसिंग हैंडलबार दिया है। इसमें नीले रंग के सिलिकॉन रेडिएटर होज के साथ-साथ कई लाल रंग के एनोडाइज्ड एल्युमिनियम पार्ट्स भी लगे हैं। नई होंडा CRF300L रेड एडिशन रेंज को इटली में मई 2026 से ऑर्डर किया जा सकेगा। वहीं, इसकी डिलीवरी मई के बाद शुरू होगी। इसे भारत लॉन्च करने को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

CRF300L रेड एडिशन रेंज में वही 286cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है। हालांकि, कहा जा रहा है कि बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा स्मूद पावर डिलीवरी के लिए इसमें कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं। अपने स्टैंडर्ड रूप में, यह इंजन 8,500rpm पर 27bhp और 6,500rpm पर 26.6Nm की पावर देता है। ये 0 से 100 km/h की स्पीड 8.9 सेकंड में पकड़ लेता है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 137 km/h तक है। इस मोटरसाइकिल का वजन करीब 153 किलोग्राम है।