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होंडा लेकर आई ये नई मोटरसाइकिल, रेड कलर में इतनी शानदार दिख रही; जानिए इंजन और खासियत

Mar 20, 2026 02:39 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा मोटरसाइकिल ने इटली में CRF300L के दो स्पेशल एडिशन वर्जन पेश किए हैं। इन्हें रेडमोट (RedMoto) के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, जो फैक्ट्री होंडा रेसिंग वर्ल्ड एंड्यूरो (Honda Racing World Enduro) टीम को सपोर्ट करती है।

होंडा लेकर आई ये नई मोटरसाइकिल, रेड कलर में इतनी शानदार दिख रही; जानिए इंजन और खासियत
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होंडा मोटरसाइकिल ने इटली में CRF300L के दो स्पेशल एडिशन वर्जन पेश किए हैं। इन्हें रेडमोट (RedMoto) के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, जो फैक्ट्री होंडा रेसिंग वर्ल्ड एंड्यूरो (Honda Racing World Enduro) टीम को सपोर्ट करती है। ऑफ-रोड पर फोकस करने वाले इन मॉडल्स को CRF300L रेड एडिशन और रेड एडिशन ईवो नाम दिया गया है। रेड एडिशन (Red Edition) का मकसद स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले CRF300L की ऑफ-रोड क्षमताओं को बढ़ाना है, जबकि रेड एडिशन ईवो वैरिएंट को और भी ज्यादा दमदार बताया जा रहा है।

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इन दोनों मॉडल्स को होंडा इटालिया (Honda Italia) ने पेश किया है। उम्मीद है कि ये सिर्फ इटली के बाजार के लिए ही खास रहेंगे। इन स्पेशल एडिशन की सबसे खास बात टायरों के ज्यादा ऑप्शन हैं, जिससे खरीदारों को डुअल-पर्पस और खास ऑफ-रोड टायरों में से चुनने का मौका मिलता है। सस्पेंशन सेटअप को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें कार्ट्रिज फोर्क और ओहलिन (Öhlins) रियर शॉक शामिल हैं। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में AXP स्किड प्लेट और Pirelli MT21 RallyCross टायर शामिल हैं।

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CRF300L रेड एडिशन ईवो में कुछ और हार्डवेयर भी दिए गए हैं, जैसे एर्गल (Ergal) फुटपेग, एक बाई-मेटल रियर स्प्रोकेट और एक रेसिंग हैंडलबार दिया है। इसमें नीले रंग के सिलिकॉन रेडिएटर होज के साथ-साथ कई लाल रंग के एनोडाइज्ड एल्युमिनियम पार्ट्स भी लगे हैं। नई होंडा CRF300L रेड एडिशन रेंज को इटली में मई 2026 से ऑर्डर किया जा सकेगा। वहीं, इसकी डिलीवरी मई के बाद शुरू होगी। इसे भारत लॉन्च करने को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

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CRF300L रेड एडिशन रेंज में वही 286cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है। हालांकि, कहा जा रहा है कि बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा स्मूद पावर डिलीवरी के लिए इसमें कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं। अपने स्टैंडर्ड रूप में, यह इंजन 8,500rpm पर 27bhp और 6,500rpm पर 26.6Nm की पावर देता है। ये 0 से 100 km/h की स्पीड 8.9 सेकंड में पकड़ लेता है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 137 km/h तक है। इस मोटरसाइकिल का वजन करीब 153 किलोग्राम है।

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विदेश में 3 लाख से ज्यादा स्कूटर भेजे
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI), जो घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों तरह की बिक्री में स्कूटर बाजार की लीडर है। उसने FY2026 में भी एक्सपोर्ट में 53% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे बनी हुई है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अभी एक महीना बाकी है। SIAM के डेटा के अनुसार, HMSI ने अप्रैल 2025-फरवरी 2026 की अवधि में 332,814 स्कूटर डिस्पैच किए हैं। इसके साथ ही, होंडा ने FY2025 में अपने पिछले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के आंकड़े 311,977 यूनिट्स को पार कर लिया है। HMSI तीन मॉडल एक्सपोर्ट करती है। उसके सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मॉडल नवी (Navi), एक्टिवा और डिओ है। नवी की हिस्सेदारी करीब 50% है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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