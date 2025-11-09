Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda CR-V Confirmed To Be Relaunched In India
22 साल पहले भारत में चलता था इस कार का राज, अब एक बार फिर करेगी एंट्री; कंपनी ने भी किया कन्फर्म

22 साल पहले भारत में चलता था इस कार का राज, अब एक बार फिर करेगी एंट्री; कंपनी ने भी किया कन्फर्म

संक्षेप: होंडा कार्स इंडिया भारतीय बाजार में अपनी जमीन को फिर से तलाश रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में यहां 10 से ज्यादा नए मॉडल लाने वाली है। होंडा ने मौजूदा छठी-जनरेशन CR-V को भारत में कभी लॉन्च नहीं किया, लेकिन वो इसका सातवीं-जनरेशन मॉडल हमारे मार्केट में लाएगी।

Sun, 9 Nov 2025 06:17 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

होंडा कार्स इंडिया भारतीय बाजार में अपनी जमीन को फिर से तलाश रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में यहां 10 से ज्यादा नए मॉडल लाने वाली है। होंडा ने मौजूदा छठी-जनरेशन CR-V को भारत में कभी लॉन्च नहीं किया, लेकिन वो इसका सातवीं-जनरेशन मॉडल हमारे मार्केट में लाएगी। जापान में इस पर काम चल रहा है, जहां होंडा ने हाल ही में एक टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में अगली-जनरेशन मिड-साइज प्लेटफॉर्म दिखाया, जिस पर यह मॉडल तैयार किया जाएगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

नेक्स्ट-जनरेशन होंडा CR-V का प्लेटफॉर्म मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफी हल्का होगा। आने वाली SUV अपने प्लेटफॉर्म-मेट्स के साथ 60% से ज्यादा पार्ट्स शेयर करेगी, जिसमें अगली-जनरेशन होंडा सिविक और अगली-जनरेशन होंडा अकॉर्ड शामिल होंगी। नए प्लेटफॉर्म के साथ, होंडा CR-V अगली जनरेशन में एक नया हाइब्रिड सिस्टम भी अपनाएगी।इसमें एक नया 2.0-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन होगा जो एक नई, रेयर-अर्थ-फ्री ट्रैक्शन मोटर और एक नई जेनरेटर मोटर के साथ जोड़ा जाएगा। हाई-वोल्टेज बैटरी पैक भी एक नई यूनिट होगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda HR-V

Honda HR-V

₹ 14 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
MG Hector

MG Hector

₹ 14.5 - 23.84 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Alcazar

Hyundai Alcazar

₹ 14.99 - 21.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo

₹ 14.59 - 17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio Classic

Mahindra Scorpio Classic

₹ 13.77 - 17.72 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख; इस महीने मिल रही ₹52100 सस्ती

जबकि होंडा मौजूदा CR-V हाइब्रिड में मैकेनिकल ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन देती है, नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल में यह इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन देगी, जिसमें दूसरी ट्रैक्शन मोटर पिछले पहियों को पावर देगी। कंपनी ने कहा है कि नए सेटअप से सेंटर टनल का साइज कम हो जाएगा, जिससे पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए जगह और आराम बेहतर होगा। उम्मीद है कि नया प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन अगली जनरेशन में CR-V हाइब्रिड को 90Kg तक हल्का बना देंगे।

होंडा अपने मौजूदा 9-इंच यूनिट को बदलने के लिए एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम डेवलप कर रही है और शायद इसे अगली-जनरेशन CR-V में देगी। उम्मीद है कि नए सिस्टम का साइज तिरछे में लगभग 15-इंच होगा, जिससे काफी बड़ी डिजिटल जगह मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में एक और बड़ा बदलाव स्टीयरिंग कॉलम पर लगा गियर शिफ्टर हो सकता है, जिससे सेंटर कंसोल में जगह खाली हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:ये है महिंद्रा की सबसे सस्ती कार, कीमत ₹7.28 लाख; इस महीने हजारों का डिस्काउंट

नेक्स्ट-जनरेशन होंडा CR-V के 2027 में सामने आने की संभावना है और उसी साल यह भारत में भी आ सकती है। यह VW टैरोन और स्कोडा कोडिएक से मुकाबला करेगी, लेकिन इसमें तीन-रो वाली सीटिंग होने की संभावना नहीं है। यह देखते हुए कि 5वीं जनरेशन CR-V और 10वीं जनरेशन सिविक की ज्यादा कीमत के कारण ग्राहकों का रिस्पॉन्स खराब रहा। उम्मीद कर सकते हैं कि होंडा अगली-जनरेशन CR-V की कीमत सही रखेगी। होंडा ने भारत में CR-V को पहली बार 22 साल पहले 2003 में मॉडल की दूसरी जनरेशन के दौरान लॉन्च किया था। इसे 5वीं जनरेशन तक 2020 तक बेचा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Honda Honda Amaze Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।