22 साल पहले भारत में चलता था इस कार का राज, अब एक बार फिर करेगी एंट्री; कंपनी ने भी किया कन्फर्म

संक्षेप: होंडा कार्स इंडिया भारतीय बाजार में अपनी जमीन को फिर से तलाश रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में यहां 10 से ज्यादा नए मॉडल लाने वाली है। होंडा ने मौजूदा छठी-जनरेशन CR-V को भारत में कभी लॉन्च नहीं किया, लेकिन वो इसका सातवीं-जनरेशन मॉडल हमारे मार्केट में लाएगी।

Sun, 9 Nov 2025 06:17 PM

होंडा कार्स इंडिया भारतीय बाजार में अपनी जमीन को फिर से तलाश रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में यहां 10 से ज्यादा नए मॉडल लाने वाली है। होंडा ने मौजूदा छठी-जनरेशन CR-V को भारत में कभी लॉन्च नहीं किया, लेकिन वो इसका सातवीं-जनरेशन मॉडल हमारे मार्केट में लाएगी। जापान में इस पर काम चल रहा है, जहां होंडा ने हाल ही में एक टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में अगली-जनरेशन मिड-साइज प्लेटफॉर्म दिखाया, जिस पर यह मॉडल तैयार किया जाएगा।

नेक्स्ट-जनरेशन होंडा CR-V का प्लेटफॉर्म मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफी हल्का होगा। आने वाली SUV अपने प्लेटफॉर्म-मेट्स के साथ 60% से ज्यादा पार्ट्स शेयर करेगी, जिसमें अगली-जनरेशन होंडा सिविक और अगली-जनरेशन होंडा अकॉर्ड शामिल होंगी। नए प्लेटफॉर्म के साथ, होंडा CR-V अगली जनरेशन में एक नया हाइब्रिड सिस्टम भी अपनाएगी।इसमें एक नया 2.0-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन होगा जो एक नई, रेयर-अर्थ-फ्री ट्रैक्शन मोटर और एक नई जेनरेटर मोटर के साथ जोड़ा जाएगा। हाई-वोल्टेज बैटरी पैक भी एक नई यूनिट होगी।

जबकि होंडा मौजूदा CR-V हाइब्रिड में मैकेनिकल ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन देती है, नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल में यह इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन देगी, जिसमें दूसरी ट्रैक्शन मोटर पिछले पहियों को पावर देगी। कंपनी ने कहा है कि नए सेटअप से सेंटर टनल का साइज कम हो जाएगा, जिससे पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए जगह और आराम बेहतर होगा। उम्मीद है कि नया प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन अगली जनरेशन में CR-V हाइब्रिड को 90Kg तक हल्का बना देंगे।

होंडा अपने मौजूदा 9-इंच यूनिट को बदलने के लिए एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम डेवलप कर रही है और शायद इसे अगली-जनरेशन CR-V में देगी। उम्मीद है कि नए सिस्टम का साइज तिरछे में लगभग 15-इंच होगा, जिससे काफी बड़ी डिजिटल जगह मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में एक और बड़ा बदलाव स्टीयरिंग कॉलम पर लगा गियर शिफ्टर हो सकता है, जिससे सेंटर कंसोल में जगह खाली हो जाएगी।