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Honda City vs Virtus vs Slavia vs Verna: कौन आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में मिड-साइज सेडान कारों का क्रेज हमेशा से रहा है। इस सेगमेंट में अपनी धाक मजबूत करने के लिए होंडा इंडिया ने हाल ही में अपनी सबसे पॉपुलर कार 'होंडा सिटी' का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है।

Honda City vs Virtus vs Slavia vs Verna: कौन आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

भारतीय मार्केट में मिड-साइज सेडान कारों का क्रेज हमेशा से रहा है। इस सेगमेंट में अपनी धाक मजबूत करने के लिए होंडा इंडिया ने हाल ही में अपनी सबसे पॉपुलर कार 'होंडा सिटी' का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है। लेकिन इस बार नई होंडा सिटी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। मार्केट में इसे टक्कर देने के लिए पहले से ही हुंडई वरना, फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया जैसी दमदार कारें मौजूद हैं। ऐसे में अगर आप एक नई सेडान कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आइए समझते हैं कि आपके लिए कौन सी कार बेस्ट रहेगी।

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कुछ ऐसा है डाइमेंशन

साइज के मामले में हुंडई वरना इस सेगमेंट में सबसे आगे निकल जाती है। वरना का व्हीलबेस 2,670 मिमी है, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। इसके अंदर आपको सबसे बेहतरीन लेगरूम और स्पेस मिलेगा। इसके साथ ही वरना सबसे चौड़ी कार है और इसमें 521 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। वहीं, होंडा सिटी में आज भी पुराने स्टाइल के पतले 185-सेक्शन वाले टायर मिलते हैं। जबकि वरना, वर्टस और स्लाविया जैसी कारें ज्यादा ग्रिप वाले चौड़े 205-सेक्शन के टायर ऑफर करती हैं।

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फीचर्स में कौन कितना आगे?

फीचर्स और गैजेट्स के मामले में हुंडई वरना बाकी सभी कारों को कोसों पीछे छोड़ देती है। कनेक्टेड एलईडी हेडलाइट्स तो सिटी और वरना दोनों में हैं। वहीं, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स सिर्फ वरना में मिलती हैं। इसके अलावा, वरना इस सेगमेंट की इकलौती कार है जो डैशकैम और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक के साथ आती है। वर्टस और स्लाविया में 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते। वहीं, वरना और नई सिटी में ये फीचर्स दिए गए हैं।

किसकी सेफ्टी ज्यादा भरोसेमंद?

सेफ्टी के मामले में भी हुंडई वरना बाजी मार लेती है। वरना को ग्लोबल एनसीएपी (GNCAP) क्रैश टेस्ट में शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें रडार पर बेस्ड एडवांस लेवल-2 ADAS भी मिलता है। वर्टस और स्लाविया को भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन उनमें ADAS और 360-डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स नहीं हैं। वहीं, नई होंडा सिटी में कैमरे पर बेस्ड लेवल-2 ADAS और 360-डिग्री कैमरा तो मिलता है।

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पावरट्रेन में कौन कितना आगे?

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इस मामले में वर्टस, स्लाविया और वरना में आपको बेहद पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं। वरना का टर्बो इंजन 158bhp की जबरदस्त पावर जेनरेट करता है। यह इस सेगमेंट में सबसे तेज है। वहीं, होंडा सिटी में माइलेज के शौकीनों के लिए 'हाइब्रिड' वैरिएंट मिलता है जो करीब 17.97 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है।

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कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

दूसरी ओर अगर बजट की बात करें तो नई होंडा सिटी इस सेगमेंट में सबसे महंगी कार साबित होती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख रुपये है। इस सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया सबसे किफायती दाम में उपलब्ध है। लेकिन अगर आप फीचर्स, सेफ्टी, दमदार इंजन और कीमत को एक साथ मिलाकर देखें तो हुंडई वरना सबसे बेस्ट 'वैल्यू फॉर मनी' कार बनकर उभरती है।

(फोटो क्रेडिट- Google Gemini)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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