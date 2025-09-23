जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 58000 रुपये तक सस्ती हो गई होंडा सिटी, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें

जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद होंडा सिटी (Honda City) के वैरिएंट्स की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। कंपनी ने एक्स-शोरूम कीमतों में 58,000 रुपये तक की कमी की है। इससे बेस से लेकर टॉप वैरिएंट तक सभी मॉडल पहले की तुलना में सस्ते हो गए हैं।

Tue, 23 Sep 2025 07:58 PM

जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद होंडा सिटी (Honda City) के वैरिएंट्स की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। कंपनी ने एक्स-शोरूम कीमतों में 58,000 रुपये तक की कमी की है। इससे बेस से लेकर टॉप वैरिएंट तक सभी मॉडल पहले की तुलना में सस्ते हो गए हैं। यानी कि मिड-साइज सेडान खरीदने वालों के लिए यह एक अच्छा मौका है क्योंकि अब सिटी और ज्यादा किफायती हो गई है। आइए जानते हैं होंडा सिटी के वैरिएंट वाइज नई कीमतों और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।

वैरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर SV MT ₹11.95 ₹12.38 43,000 V MT ₹12.70 ₹13.15 45,000 VX MT ₹13.73 ₹14.22 49,000 V CVT ₹13.90 ₹14.40 50,000 Sports CVT ₹14.38 ₹14.89 51,000 ZX MT ₹14.87 ₹15.40 53,000 VX CVT ₹14.94 ₹15.47 53,000 ZX CVT ₹16.07 ₹16.65 58,000 e:HEV ₹19.48 ₹19.90 42,000

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो होंडा सिटी में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप सीबीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। मार्केट में होंडा सिटी का मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टस, मारुति सियाज, स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना से होता है।