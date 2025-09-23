honda city variant-wise prices after gst 2-0 cut up to 58000 Off जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 58000 रुपये तक सस्ती हो गई होंडा सिटी, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़honda city variant-wise prices after gst 2-0 cut up to 58000 Off

जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 58000 रुपये तक सस्ती हो गई होंडा सिटी, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें

जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद होंडा सिटी (Honda City) के वैरिएंट्स की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। कंपनी ने एक्स-शोरूम कीमतों में 58,000 रुपये तक की कमी की है। इससे बेस से लेकर टॉप वैरिएंट तक सभी मॉडल पहले की तुलना में सस्ते हो गए हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 07:58 PM
share Share
Follow Us on
जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 58000 रुपये तक सस्ती हो गई होंडा सिटी, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Honda Cityarrow

जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद होंडा सिटी (Honda City) के वैरिएंट्स की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। कंपनी ने एक्स-शोरूम कीमतों में 58,000 रुपये तक की कमी की है। इससे बेस से लेकर टॉप वैरिएंट तक सभी मॉडल पहले की तुलना में सस्ते हो गए हैं। यानी कि मिड-साइज सेडान खरीदने वालों के लिए यह एक अच्छा मौका है क्योंकि अब सिटी और ज्यादा किफायती हो गई है। आइए जानते हैं होंडा सिटी के वैरिएंट वाइज नई कीमतों और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।

वैरिएंटनई कीमतपुरानी कीमतअंतर
SV MT₹11.95₹12.3843,000
V MT₹12.70₹13.1545,000
VX MT₹13.73₹14.2249,000
V CVT₹13.90₹14.4050,000
Sports CVT₹14.38₹14.8951,000
ZX MT₹14.87₹15.4053,000
VX CVT₹14.94₹15.4753,000
ZX CVT₹16.07₹16.6558,000
e:HEV₹19.48₹19.9042,000

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda City

Honda City

₹ 12.38 - 16.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 11.11 - 20.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Verna

Hyundai Verna

₹ 11.07 - 17.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

₹ 11.56 - 19.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10.49 - 18.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो होंडा सिटी में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप सीबीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। मार्केट में होंडा सिटी का मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टस, मारुति सियाज, स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना से होता है।

धांसू हैं कार के फीचर्स

कार के इंटीरियर में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, कार में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ADAS टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

Honda Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।