होंडा सिटी से लेकर हुंडई वरना तक, इस साल आएगा इन सेडान्स का तगड़ा फेसलिफ्ट, लिस्ट में स्लाविया भी
इस साल कई मौजूदा सेडान्स का फेसलिफ्ट आने वाला है। इनमें हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और होंडा सिटी का फेसलिफ्ट भी शामिल है। यहां हम आपको इन अपकमिंग सेडान्स के फेसलिफ्ट के बारे मे बता रहे हैं।
सेडान लवर्स के लिए यह साल काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। इस साल कई मौजूदा सेडान्स का फेसलिफ्ट आने वाला है। इनमें हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और होंडा सिटी का फेसलिफ्ट भी शामिल है। यहां हम आपको इन अपकमिंग सेडान्स के फेसलिफ्ट के बारे मे बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इन सेडान्स के फेसलिफ्ट में हमें क्या नया देखने को मिल सकता है।
हुंडई वरना फेसलिफ्ट
हुंडई की इस शानदार सेडान का फेसलिफ्ट इस साल आने वाला है। कार का मौजूदा जेनरेशन साल 2023 में लॉन्च हुआ था। कार का लुक कुछ ग्राहकों को काफी पसंद आया और कुछ को यह खास अपील नहीं कर पाया। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि कार दिखने में अच्छी नहीं है। यह इस सेगमेंट की बेस्ट लुकिंग सेडान्स में से एक है। फेसलिफ्ट की बात करें, तो यह लेटेस्ट जेनरेशन सोनाटा से इंस्पायर्ड हो सकता है, जो विदेशों में बिक रही है। इंटीरियर की बात करें, तो यहां आपको सिंगल बेजल में पैक्ड 12.3 इंच के दो कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कंपनी इसमें नए ADAS फीचर्स के साथ नया स्टीयरिंग वील भी ऑफर कर सकती है। कार के इंजन ऑप्शन में बदलाव की संभावना न के बराबर है।
स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट
स्कोडा इस साल की चौथी तिमाही में स्लाविया फेसलिफ्ट लॉन्च कर सकता है। फेसलिफ्ट में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक्सटीरियर में आपको शार्प स्टाइलिंग, अपडेटेड हेडलाइट्स और कनेक्टेड एलईडी डीआरएल के साथ नया ग्रिल, नए बंपर और नए अलॉय व्हील्स शामिल हो सकते हैं। इन बदलाव से यह कार और स्टाइलिश लगेगी। स्लाविया फेसलिफ्ट के इंटीरियर में नई कलर स्कीम के साथ और बेहतर मटेरियल और ट्रिम्स नजर आ सकते हैं। इसमें नए फीचर्स भी ऐड होने की उम्मीद, जिसमें ADAS शामिल हो सकता है। हालांकि, स्कोडा ने अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया है। उम्मीद की जा रही है कि स्लाविया फेसलिफ्ट के फीचर कुशाक फेसलिफ्ट से मिलते-जुलते हो सकते हैं समान होंगे।
अगर ऐसा होता है, ग्राहकों को इसकी पिछली सीट्स पर मसाज फंक्शन भी मिल सकता है। कंपनी इस कार को मौजूदा 1.0 TSI और 1.5 TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो मैन्युअल, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और DGS गियरबॉक्स के साथ ऑफर करना जारी रखेगी। हालांकि, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि स्लाविया का मौजूदा 6AT ट्रांसमिशन नए 8AT यूनिट से रिप्लेस हो सकता है।
वर्टस फेसलिफ्ट
फोक्सवैगन की यह सेडान स्लाविया के MQB A0 IN प्लैटफॉर्म पर बनी है। इन दोनों कार के इंजन और ट्रांसमिशन भी एक जैसे हैं। अब कंपनी वर्टस का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। यह इस साल के आखिर में आ सकता है। इसमें आपको बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फेसलिफ्ट में कंपनी नया ग्रिल ऑफर कर सकती है। इसके साथ इसमें और स्लीक हेडलैंप्स, नया टेल सेक्शन और नए वील शामिल हो सकते हैं। इंटीरियर में आपको पैनोरमिक सनरूफ और बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल सकता है।
होंडा सिटी फेसलिफ्ट
होंडा सिटी का भी फेसलिफ्ट इस साल मार्केट में एंट्री कर सकता है। नेक्स्ट जेनरेशन सिटी साल 2028 में लॉन्च हो सकती है। यह अपकमिंग फेसलिफ्ट एक टेंपररी समाधान के रूप में काम करेगा। लॉन्च के बाद से मौजूदा जेनरेशन की सिटी का यह दूसरा फेसलिफ्ट होगा और इससे इसे मार्केट में मिल रहे तगड़े कॉम्पिटिशन में बने रहने में मदद मिलेगी। फेसलिफ्ट के बारे में अभी ज्यादा डीटेल सामने नहीं आई है।
