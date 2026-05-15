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लोगों की इस चहेती कार से बुरी तरह रूठे ग्राहक,अप्रैल में सिर्फ 177 लोगों ने खरीदा; 56% घट गई बिक्री

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा की पॉपुलर सेडान सिटी काफी पॉपुलर रही है। एक समय इसे खरीदने की होड़ लगी रहती था। हालांकि, आज वैसी बात नहीं है। अब लगातार होंडा सिटी की डिमांड में कमी देखी जा रही है।

लोगों की इस चहेती कार से बुरी तरह रूठे ग्राहक,अप्रैल में सिर्फ 177 लोगों ने खरीदा; 56% घट गई बिक्री
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भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा की पॉपुलर सेडान सिटी काफी पॉपुलर रही है। एक समय इसे खरीदने की होड़ लगी रहती था। हालांकि, आज वैसी बात नहीं है। अब लगातार होंडा सिटी की डिमांड में कमी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 की बात करें तो होंडा सिटी (Honda City) को सिर्फ 177 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सिटी की बिक्री 56 पर्सेंट घट गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 406 यूनिट था। इस तरह बीते महीने होंडा सिटी कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कार रही। आइए जानते हैं होंडा सिटी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो यह कार काफी स्लीक और मॉडर्न दिखती है। इसके फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प्स और शानदार क्रोम ग्रिल दी गई है, जो इसे प्रीमियम लुक देती है। अंदर का केबिन भी काफी आलीशान है जहां आपको 8-इंच का टचस्क्रीन, सनरूफ, और वायरलेस चार्जिंग जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं। होंडा ने इसके इंटीरियर में 'मैन मैक्सिमम, मशीन मिनिमम' का फॉर्मूला अपनाया है, जिससे यात्रियों को बैठने के लिए काफी खुली और आरामदायक जगह मिलती है।

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कार में है 6-एयरबैग्स की सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में होंडा सिटी का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें 6-एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी और व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें 'होंडा सेंसिंग' (ADAS) टेक्नोलॉजी भी मिलती है। यह सिस्टम सड़क पर चलते समय आपको खतरों से आगाह करता है और जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक भी लगा सकता है। पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर का i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है। यह 119bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

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इतनी है कीमत

इसका पेट्रोल वैरिएंट मैनुअल गियरबॉक्स के साथ करीब 17.8 किमी/लीटर और सीवीटी ऑटोमैटिक के साथ 18.4 किमी/लीटर का माइलेज देता है। वहीं, इसका हाइब्रिड मॉडल तो 27.13 किमी/लीटर तक का जबरदस्त माइलेज निकालने की कैपिसिटी रखता है। होंडा सिटी की एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत लगभग 11.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 16.15 लाख रुपये तक जाती है। जबकि हाइब्रिड वैरिएंट की कीमत करीब 20 लाख रुपये के आसपास पड़ती है।

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सिटी पर मिल रहा ताबड़तोड़ डिस्काउंट

दूसरी ओर मई महीने में होंडा सिटी पर बंपर डिस्काउंट भी मिल रहा है। बता दें कि ग्राहक होंडा सिटी खरीदने पर इस दौरान अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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