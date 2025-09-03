Honda City Rs 92000 Plus Discounts September 2025 मत करो GST कटौती का इंतजार, इस महीने ये कार हो गई ₹1 लाख तक सस्ती! नई कीमत इतनी हो गई, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda City Rs 92000 Plus Discounts September 2025

मत करो GST कटौती का इंतजार, इस महीने ये कार हो गई ₹1 लाख तक सस्ती! नई कीमत इतनी हो गई

इस महीने ग्राहक इस कार को खरीदते हैं तब उन्हें 92,000 रुपए के साथ कुछ एडिशन बेनिफिट भी मिलेंगे। ये सेडान हाइब्रिड इंजन के साथ भी आती है। होंडा सिटी में e:HEV के साथ SV, V, VX और ZX वैरिएंट आते हैं। भारत में इसका मुकाबला स्कोडा स्लाविया, हुंडई वरना और फॉक्सवैगन वर्टूस से होता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 06:29 PM
share Share
Follow Us on
मत करो GST कटौती का इंतजार, इस महीने ये कार हो गई ₹1 लाख तक सस्ती! नई कीमत इतनी हो गई
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Honda Cityarrow

होंडा कार्स इंडिया इस महीने यानी सितंबर में अपनी कारों पर गजब का डिस्काउंट दे रही है। इसमें कंपनी की लग्जरी सिटी सेडान भी शामिल है। भले ही अभी GST कटौती का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी बाद भी इस सेडान पर लगभग 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। इस महीने ग्राहक इस कार को खरीदते हैं तब उन्हें 92,000 रुपए के साथ कुछ एडिशन बेनिफिट भी मिलेंगे। ये सेडान हाइब्रिड इंजन के साथ भी आती है। होंडा सिटी में e:HEV के साथ SV, V, VX और ZX वैरिएंट आते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.38 लाख रुपए है। जबकि सिटी e:HEV की एक्स-शोरूम कीमत 19.90 लाख रुपए से शुरू है। भारत में इसका मुकाबला स्कोडा स्लाविया, हुंडई वरना और फॉक्सवैगन वर्टूस से होता है।

होंडा सिटी पर डिस्काउंट सितंबर 2025
वैरिएंटकैश बेनिफिटएक्सचेंज बेनिफिटएडिशनल बेनिफिट
सिटी-Rs. 25,000 + Rs. 35,000 होंडा-टू-होंडाRs. 4,000 लॉयल्टी+ कॉर्पोरेट + 7 साल वारंटी वर्थ Rs. 28,000 (या Rs. 15,000 डिस्काउंट में छूट)

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda City

Honda City

₹ 12.38 - 16.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Verna

Hyundai Verna

₹ 11.07 - 17.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

₹ 11.56 - 19.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10.49 - 18.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

होंडा सिटी का इंजन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

खास बात ये है कि सिटी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अभी भी 11.82 लाख रुपए ही है। होंडा सिटी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लैदर अपहोल्स्ट्री, रेन-सेंसिंग वाइपर, वायरलैस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:महीनेभर के लिए सस्ती हो गई ₹8 लाख की ये कार; डिजायर से ज्यादा लग्जरी और बड़ी

होंडा सिटी में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो 121bhp की पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कार के इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप सीबीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी 1.5-लीटर ऑटोमेटिक वैरिएंट में 17.8 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। जबकि 1.5-लीटर CVT वैरिएंट 18.4 किमी प्रति लीटर तक माइलेज देता है। वही, हाइब्रिड मॉडल का माइलेज 26.5Km/l तक है।

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियरव्यू कैमरा, एबीएस के साथ EBD और ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें होंडा ADAS सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर करती है। भारतीय बाजार में होंडा सिटी का मुकाबला वॉक्सवैगन वर्टूस, मारुति सियाज, स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना जैसे मॉडल से होता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Honda Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।