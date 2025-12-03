इस साल का सबसे बड़ा ऑफर! कंपनी ने एक झटके में ₹1.58 लाख सस्ती कर दी ये कार; जानिए नई कीमत
होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने दिसंबर 2025 के लिए ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी का ये डिस्काउंट पूरे साल की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस महीने कंपनी अपनी लग्जरी सेडान सिटी पर 1,57,700 रुपए के बेनिफिट दे रही है। इतना नहीं अब इसकी नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत भी 11,95,300 रुपए हो गई है। होंडा सिटी में e:HEV के साथ SV, V, VX और ZX वैरिएंट आते हैं।
दूसरी तरफ, कंपनी सिटी e:HEV मॉडल पर किसी तरह का डिस्काउंट नहीं दे रही, लेकिन कार खरीदने पर ग्राहकों को 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी जरूर मिलेगी। भारत में इसका मुकाबला स्कोडा स्लाविया, हुंडई वरना और फॉक्सवैगन वर्टूस से होता है। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब ये सबसे बढ़िया मौका है।
होंडा सिटी का इंजन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
होंडा सिटी में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो 121bhp की पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कार के इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप सीबीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी 1.5-लीटर ऑटोमेटिक वैरिएंट में 17.8 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। जबकि 1.5-लीटर CVT वैरिएंट 18.4 किमी प्रति लीटर तक माइलेज देता है। वही, हाइब्रिड मॉडल का माइलेज 26.5Km/l तक है।
होंडा सिटी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लैदर अपहोल्स्ट्री, रेन-सेंसिंग वाइपर, वायरलैस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं।सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, ABS के साथ EBD और ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें होंडा ADAS सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर करती है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
