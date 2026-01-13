₹51,700 तक बढ़ी इस हाइब्रिड कार की कीमत, हुंडई वरना को देती है सीधी टक्कर; 27 km/l का शानदार माइलेज
होंडा सिटी (Honda City) अब काफी महंगी हो गई है। कंपनी ने इसके हाइब्रिड ZX वैरिएंट की कीमत में 51,700 का इजाफा किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
होंडा कार्स इंडिया ने अपनी लोकप्रिय सेडान होंडा सिटी (Honda City) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी पूरे लाइन-अप पर नहीं, बल्कि सिर्फ होंडा सिटी हाइब्रिड (Honda City Hybrid) के ZX वैरिएंट पर लागू की गई है। इस बदलाव के बाद सिटी (City) हाइब्रिड खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी नई कीमतों पर नजर डालते हैं।
|होंडा सिटी: पुरानी और नई कीमतों में अंतर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर (%)
|नई कीमत
|ZX
|₹19,48,200
|₹51,700 (2.65%)
|₹19,99,900
सिर्फ हाइब्रिड ZX वैरिएंट हुआ महंगा
होंडा सिटी हाइब्रिड (Honda City Hybrid) का ZX ट्रिम अब 51,700 महंगा हो गया है, जो कि करीब 2.65% की बढ़ोतरी है। पहले इस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.48 लाख थी, जो अब बढ़कर 20 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है। अच्छी बात यह है कि होंडा सिटी (Honda City) के बाकी पेट्रोल वैरिएंट्स की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
दमदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
होंडा सिटी हाइब्रिड ZX (Honda City Hybrid ZX) में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। यह सेटअप न सिर्फ बेहतर माइलेज देता है, बल्कि स्मूद ड्राइविंग अनुभव के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि सिटी हाइब्रिड (City Hybrid) उन ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आती है, जो फ्यूल एफिशिएंसी और प्रीमियम सेडान का कॉम्बिनेशन चाहते हैं।
होंडा सिटी (Honda City) की मौजूदा कीमत रेंज
कीमत बढ़ोतरी के बाद अब होंडा सिटी (Honda City) की एक्स-शोरूम कीमत 11.95 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक जाती है। इस रेंज में सिटी (City) पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों के पास अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प मौजूद हैं।
खरीदने वालों के लिए क्या मायने?
अगर आप होंडा सिटी हाइब्रिड ZX (Honda City Hybrid ZX) खरीदने की सोच रहे थे, तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी। हालांकि, शानदार माइलेज, भरोसेमंद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम सेडान कम्फर्ट को देखते हुए यह बढ़ी हुई कीमत कई ग्राहकों को फिर भी वाजिब लग सकती है। कुल मिलाकर होंडा सिटी हाइब्रिड (Honda City Hybrid) अब और प्रीमियम हो गई है, जबकि बाकी सिटी (City) वैरिएंट्स पहले की तरह ही ग्राहकों के लिए किफायती विकल्प बने हुए हैं।
