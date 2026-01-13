Hindustan Hindi News
Honda City price hiked by up to Rs. 51,700, check new price list
₹51,700 तक बढ़ी इस हाइब्रिड कार की कीमत, हुंडई वरना को देती है सीधी टक्कर; 27 km/l का शानदार माइलेज

₹51,700 तक बढ़ी इस हाइब्रिड कार की कीमत, हुंडई वरना को देती है सीधी टक्कर; 27 km/l का शानदार माइलेज

संक्षेप:

होंडा सिटी (Honda City) अब काफी महंगी हो गई है। कंपनी ने इसके हाइब्रिड ZX वैरिएंट की कीमत में 51,700 का इजाफा किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

Jan 13, 2026 12:29 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Honda City Hybridarrow

होंडा कार्स इंडिया ने अपनी लोकप्रिय सेडान होंडा सिटी (Honda City) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी पूरे लाइन-अप पर नहीं, बल्कि सिर्फ होंडा सिटी हाइब्रिड (Honda City Hybrid) के ZX वैरिएंट पर लागू की गई है। इस बदलाव के बाद सिटी (City) हाइब्रिड खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी नई कीमतों पर नजर डालते हैं।

ये भी पढ़ें:7-सीटर, सेडान और वैन सेगमेंट में मारुति की 3 नंबर-1 कार, इस महीने मिल रहीं सस्ती

होंडा सिटी: पुरानी और नई कीमतों में अंतर
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतर (%)नई कीमत
ZX₹19,48,200₹51,700 (2.65%)₹19,99,900

सिर्फ हाइब्रिड ZX वैरिएंट हुआ महंगा

होंडा सिटी हाइब्रिड (Honda City Hybrid) का ZX ट्रिम अब 51,700 महंगा हो गया है, जो कि करीब 2.65% की बढ़ोतरी है। पहले इस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.48 लाख थी, जो अब बढ़कर 20 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है। अच्छी बात यह है कि होंडा सिटी (Honda City) के बाकी पेट्रोल वैरिएंट्स की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दमदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

होंडा सिटी हाइब्रिड ZX (Honda City Hybrid ZX) में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। यह सेटअप न सिर्फ बेहतर माइलेज देता है, बल्कि स्मूद ड्राइविंग अनुभव के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि सिटी हाइब्रिड (City Hybrid) उन ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आती है, जो फ्यूल एफिशिएंसी और प्रीमियम सेडान का कॉम्बिनेशन चाहते हैं।

होंडा सिटी (Honda City) की मौजूदा कीमत रेंज

कीमत बढ़ोतरी के बाद अब होंडा सिटी (Honda City) की एक्स-शोरूम कीमत 11.95 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक जाती है। इस रेंज में सिटी (City) पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों के पास अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प मौजूद हैं।

ये भी पढ़ें:7-सीटर, सेडान और वैन सेगमेंट में मारुति की 3 नंबर-1 कार, इस महीने मिल रहीं सस्ती

खरीदने वालों के लिए क्या मायने?

अगर आप होंडा सिटी हाइब्रिड ZX (Honda City Hybrid ZX) खरीदने की सोच रहे थे, तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी। हालांकि, शानदार माइलेज, भरोसेमंद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम सेडान कम्फर्ट को देखते हुए यह बढ़ी हुई कीमत कई ग्राहकों को फिर भी वाजिब लग सकती है। कुल मिलाकर होंडा सिटी हाइब्रिड (Honda City Hybrid) अब और प्रीमियम हो गई है, जबकि बाकी सिटी (City) वैरिएंट्स पहले की तरह ही ग्राहकों के लिए किफायती विकल्प बने हुए हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
