होंडा ने दिया झटका, फेसलिफ्ट लॉन्च पहले महंगी हो गई मौजूदा सिटी, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत

होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च करने से पहले मौजूदा मॉडल को महंगा कर दिया है। मार्केट में इस वक्त उपलब्ध होंडा सिटी की शुरुआती कीमत अब 12.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है।

होंडा सिटी का फेसलिफ्ट आने वाला है। कंपनी इसे इसी महीने की 22 तारीख को लॉन्च करने वाली है। फेसलिफ्ट लॉन्च करने से पहले कंपनी ने मौजूदा मॉडल को महंगा कर दिया है। मार्केट में इस वक्त उपलब्ध होंडा सिटी की शुरुआती कीमत अब 12.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है और पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए यह कीमत 16.07 लाख रुपये तक है। हाइब्रिड सिटी की बात करें, तो इसकी कीमत अब 20 लाख रुपये हो गई है। इससे पहले भी कंपनी ने इसकी कीमत को जनवरी में बढ़ाया था। 51,700 रुपये के प्राइस हाइक के बाद पिछले महीने इसकी कीमत में थोड़ी कटौती की गई थी, जिसके बाद इसकी कीमत 20 लाख रुपये हो गई थी।

कीमत बढ़ाने के पीछे खास वजह नए मॉडल के लॉन्च से ठीक पहले कीमतों को बढ़ाना कुछ ग्राहकों को अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे वजह भी है। होंडा मौजूदा सिटी की कीमत और आने वाले फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत के बीच एक साफ अंतर दिखाना चाहता है। अपडेट आने से ठीक पहले मौजूदा मॉडल की कीमत बढ़ाना एक तरह से मिनिमम प्राइस तय करता है और यह बताता है कि फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत मौजूदा मॉडल के बराबर नहीं होगी। यह इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि मौजूदा सिटी कुछ समय तक बाजार में सेल होती रहेगी।

नई सिटी का फेसलिफ्ट एक मिड-साइकिल अपडेट 22 मई को लॉन्च होने वाला फेसलिफ्ट मॉडल पूरी तरह से नया डिजाइन नहीं होगा, बल्कि एक मिड-साइकिल अपडेट होगा। 2026 सिटी फेसलिफ्ट में अपडेटेड एक्सटीरियर स्टाइलिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट में हेडलाइट्स और ग्रिल में बदलाव के साथ-साथ इंटीरियर फीचर्स में भी कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। केबिन में बड़ा या रिवाइज्ड टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जिंग और टॉप ट्रिम्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी ऑफर की जा सकती हैं।

होंडा सिटी के इंजन लाइन-अप में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इसका 121 PS पावर वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन रेंज का मेन इंजन ऑप्शन होगा। यह 6-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। दो इंजन ऑप्शन वाला और मेनली सिटी ड्राइविंग के लिए एटकिंसन साइकिल पर चलने वाला 1.5-लीटर i-MMD स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, लाइन-अप का सबसे टॉप वेरिएंट होगा।