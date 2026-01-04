लपक लो डील! होंडा की इस 5-सीटर पर ₹1.33 लाख तक की बचत का मौका; ऑफर 31 जनवरी तक वैलिड
होंडा अपनी पॉपुलर सेडान सिटी पर जनवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान होंडा सिटी (Honda City) खरीदने पर अधिकतम 1,33,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
अगले कुछ दिनों में नई सेडान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि होंडा अपनी पॉपुलर सेडान सिटी पर जनवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान होंडा सिटी (Honda City) खरीदने पर अधिकतम 1,33,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 40,000 रुपये तक के कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं होंडा सिटी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो होंडा सिटी में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप सीबीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। मार्केट में होंडा सिटी का मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टस, मारुति सियाज, स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना से होता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda City
₹ 11.95 - 16.07 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.69 - 16.98 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 11.16 - 18.73 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.99 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
धांसू हैं कार के फीचर्स
कार के इंटीरियर में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, कार में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ADAS टेक्नोलॉजी भी दी गई है। भारतीय मार्केट में होंडा सिटी की एक्स-शोरूम कीमत 11.95 लाख से लेकर 18.89 लाख रुपये तक जाती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
