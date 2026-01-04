लपक लो डील! होंडा की इस 5-सीटर पर ₹1.33 लाख तक की बचत का मौका; ऑफर 31 जनवरी तक वैलिड

संक्षेप: होंडा अपनी पॉपुलर सेडान सिटी पर जनवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान होंडा सिटी (Honda City) खरीदने पर अधिकतम 1,33,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Jan 04, 2026 01:29 pm IST

अगले कुछ दिनों में नई सेडान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि होंडा अपनी पॉपुलर सेडान सिटी पर जनवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान होंडा सिटी (Honda City) खरीदने पर अधिकतम 1,33,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 40,000 रुपये तक के कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं होंडा सिटी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो होंडा सिटी में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप सीबीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। मार्केट में होंडा सिटी का मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टस, मारुति सियाज, स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना से होता है।

धांसू हैं कार के फीचर्स कार के इंटीरियर में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, कार में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ADAS टेक्नोलॉजी भी दी गई है। भारतीय मार्केट में होंडा सिटी की एक्स-शोरूम कीमत 11.95 लाख से लेकर 18.89 लाख रुपये तक जाती है।