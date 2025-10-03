अरे वाह! अक्टूबर में ₹125000 से ज्यादा सस्ती मिल रही होंडा सिटी, जानिए वैरिएंट वाइज छूट
होंडा ने अपनी पॉपुलर सेडान होंडा सिटी पर जबरदस्त ऑफर निकाला है। बता दें कि कंपनी अक्टूबर, 2025 के दौरान इसके अलग-अलग वैरिएंट पर 1.27 लाख रुपये तक की छूट दे रही है।
होंडा ने अपनी पॉपुलर सेडान होंडा सिटी पर जबरदस्त ऑफर निकाला है। बता दें कि कंपनी अक्टूबर, 2025 के दौरान इसके अलग-अलग वैरिएंट पर 1.27 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। इस दौरान होंडा सिटी के एसवी, वी और वीएक्स वैरिएंट पर पूरे 1.27 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि टॉप-एंड पेट्रोल ZX वैरिएंट पर 1.02 लाख रुपये का बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि, हाइब्रिड वर्जन पर कोई ऑफर नहीं है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं होंडा सिटी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो होंडा सिटी में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121bhp की अधिकतम पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप सीबीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। मार्केट में होंडा सिटी का मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टस, मारुति सियाज, स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना से होता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda City
₹ 12.38 - 16.65 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.73 - 20.92 लाख
Hyundai Verna
₹ 11.07 - 17.55 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.7 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 11.56 - 19.4 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
धांसू हैं कार के फीचर्स
कार के इंटीरियर में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, कार में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ADAS टेक्नोलॉजी भी दी गई है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।