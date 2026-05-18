लॉन्च से पहले ही डीलरशिप पर पहुंचने लगी नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट, 22 मई को होगी एंट्री; जानिए पूरी डिटेल्स

होंडा अपनी पॉपुलर मिड-साइज सेडान सिटी का अपडेटेड मॉडल लेकर आ रही है। कंपनी आगामी 22 मई को होंडा सिटी फेसलिफ्ट (Honda City Facelift) को ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दिग्गज कार निर्माता होंडा अपनी सबसे पॉपुलर मिड-साइज सेडान सिटी का अपडेटेड मॉडल लेकर आ रही है। कंपनी आगामी 22 मई को होंडा सिटी फेसलिफ्ट (Honda City Facelift) को ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग से ठीक पहले इस कार का एक नया स्पाय वीडियो सामने आ गया है। इसमें यह कार बिना किसी कवर के बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इस वीडियो से साफ है कि नई होंडा सिटी लॉन्च से पहले ही कंपनी के शोरूम और डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं अपकमिंग नई होंडा सिटी में कितना बदलाव होने जा रहा है।

अब कुछ ऐसी दिखेगी नई सिटी इंटरनेट पर सामने आया यह वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 'एरासेली होंडा' डीलरशिप का बताया जा रहा है। वीडियो में कार का सबसे बड़ा बदलाव इसका बिल्कुल नया और स्पोर्टी फ्रंट लुक का दिख रहा है। कंपनी ने इसके चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया है। इसमें अब बेहद पतली और शार्प दिखने वाली प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। इसके साथ ही इसमें नई एलईडी डीआरएल (DRL) दी गई हैं। इसके अलावा, कार में ग्लॉस ब्लैक कलर की नई फ्रंट ग्रिल और पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखने वाला बम्पर दिया गया है।

साइड प्रोफाइल भी दमदार साइड प्रोफाइल की बात करें इसमें मिलने वाले नए 16-इंच के 5-स्पोक डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इसके लुक में चार चांद लगा रहे हैं। वहीं, कार के पिछले हिस्से को भी काफी मस्कुलर बनाया गया है। पीछे की तरफ मौजूदा मॉडल जैसी ही एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं। अब इसमें कंपनी की तरफ से ही बॉडी कलर का स्पॉइलर और एक नया रियर डिफ्यूजर बम्पर के साथ दिया जा रहा है। कुल मिलाकर, जहां पुरानी होंडा सिटी देखने में बहुत ही क्लासी और सिंपल लगती थी। वहीं, यह नया मॉडल सड़क पर चलते हुए काफी बोल्ड और मॉडर्न नजर आने वाला है।

धांसू होगा कार का इंटीरियर केबिन के अंदर की बात करें तो वीडियो में इसके इंटीरियर की भी थोड़ी सी झलक मिली है। इस बार ग्राहकों को एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डैशबोर्ड पर खूबसूरत एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ ही, नई होंडा सिटी में वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलने की पूरी उम्मीद है। सेफ्टी के लिए इसमें होंडा का खास 'होंडा सेंसिंग' (ADAS) सेफ्टी सूट, सिंगल-पैन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और लेदर वाली सीटें जैसे प्रीमियम फीचर्स पहले की तरह मिलते रहेंगे।