Honda फैन्स के लिए खुशखबरी, अगले महीने आ सकता है सिटी का फेसलिफ्ट, नई SUV भी होगी लॉन्च

Apr 27, 2026 06:21 pm IST

होंडा अपनी सिटी फेसलिफ्ट के साथ ZR-V SUV को भारत में 22 मई 2026 को लॉन्च करने वाली है। होंडा सिटी फेसलिफ्ट में आपको थोड़े बहुत डिजाइन चेंज के देखने को मिल सकते हैं। वहीं, होंडा की नई एसयूवी 2.0 लीटर के 4 सिलिंडर हाइब्रिड इंजन के साथ आ सकती है।

होंडा की नई कारों का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपनी सिटी फेसलिफ्ट के साथ ZR-V SUV को भारत में 22 मई 2026 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। होंडा सिटी फेसलिफ्ट में आपको थोड़े बहुत डिजाइन चेंज के साथ कुछ नई फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं, होंडा की नई एसयूवी 2.0 लीटर के 4 सिलिंडर हाइब्रिड इंजन के साथ आ सकती है। होंडा सिटी फेसलिफ्ट के साथ ही ग्राहकों को ZR-V का भी लंबे समय से इंतजार था। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

होंडा ZR-V ZR-V को भारत में फुल CBU इंपोर्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा, जो होंडा की मेजर SUV होगी और बाजार में होंडा की पकड़ को और मजबूत करने का काम करेगी। इसकी कीमत 40 लाख से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। ZR-V फॉक्सवैगन टिगुआन और स्कोडा कोडियाक लाउंज जैसी प्रीमियम 5-सीटर SUVs को टक्कर देगी। इसका डिजाइन काफी अपराइट और स्क्वेयर्ड ऑफ है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टैंडअलोन इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, पावर ड्राइवर सीट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ADAS सूट, पावर टेलगेट और वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ कई फीचर्स दिए गए हैं। इंडिया-स्पेक होंडा ZR-V में 180 हॉर्सपावर का 2.0-लीटर 4-सिलेंडर हाइब्रिड इंजन और ई-सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलने की उम्मीद है।

2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट यह 5th जेनरेशन होंडा सिटी का दूसरा फेसलिफ्ट होगा। पहला फेसलिफ्ट 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके एक्सटीरियर की बात करें, तो 2026 सिटी फेसलिफ्ट में हेडलाइट्स, टेललाइट्स, बंपर, वील्स जैसे सॉफ्ट पार्ट्स में मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे। इंटीरियर पर खास दिया जाएगा। सिटी फेसलिफ्ट में आपको कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इस मामले में सिटी अपने कॉम्पेटिटर्स जैसे हुंडई वरना, फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया से थोड़ी पीछे रह गई है।

इसी कमी को पूरा करने 2026 सिटी फेसलिफ्ट में पावर ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, अपडेटेड सॉफ्टवेयर वाला बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा के साथ कई और फीचर शामिल किए जा सकते हैं। इंजन की बात करें तो, नई सिटी फेसलिफ्ट में वही 121hp 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल और 126hp हाइब्रिड इंजन मिलेगा। इनके मैनुअल और CVT गियरबॉक्स ऑप्शन भी बरकरार रहने की उम्मीद है।