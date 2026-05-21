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360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, बड़ा टचस्क्रीन, शानदार सेफ्टी; कल लॉन्च होंगी ये 2 नई कार, डीलरशिप पर पहुंची

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा कार्स इंडिया कल अपनी दो नई कारों की कीमतों का ऐलान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें फेसलिफ्टेड सिटी सेडान और बिल्कुल नई ZR-V शामिल हैं। खास बात ये है कि ZR-V काफी समय बाद आया एक नया नाम है। यह देश में इस ब्रांड का फ्लैगशिप मॉडल बन जाएगा।

360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, बड़ा टचस्क्रीन, शानदार सेफ्टी; कल लॉन्च होंगी ये 2 नई कार, डीलरशिप पर पहुंची

होंडा कार्स इंडिया कल (22 मई) अपनी दो नई कारों की कीमतों का ऐलान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें फेसलिफ्टेड सिटी सेडान और बिल्कुल नई ZR-V शामिल हैं। खास बात ये है कि ZR-V काफी समय बाद आया एक नया नाम है। यह देश में इस ब्रांड का फ्लैगशिप मॉडल बन जाएगा। नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट स्थानीय डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई है, जिससे इस अपडेटेड सेडान में होने वाले ज्यादातर बदलावों का पता चल गया है। चलिए इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं।

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इसमें आगे और पीछे के नए बंपर, नई ग्रिल, नई LED DRLs, सामने की तरफ LED लाइट बार, डुअल-टोन एलॉय व्हील्स का नया डिजाइन, नया रियर डिफ्यूजर, क्लियर लेंस वाली LED टेल लाइट्स और एक बदली हुई बूटलिड शामिल हैं। अंदर की तरफ, इस अपडेटेड कार में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड AC कंट्रोल मॉड्यूल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और एक 360-डिग्री कैमरा लगा होगा। इस मॉडल को हाल ही में इसकी एक कॉम्पटीटर फॉक्सवैगन वर्टूस के बगल में खड़ा देखा गया था। वहीं, इसका मुकाबला हुंडई वरना से भी होगा।

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उम्मीद है कि 2026 सिटी में वही 1.5-लीटर Vtec पेट्रोल इंजन लगा होगा, जो 6-स्पीड मैनुअल और CVT यूनिट्स के साथ आएगा। 119bhp और 145Nm का पावर आउटपुट पहले जैसा ही रहेगा। वहीं, नई ZR-V में 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है, जो 180bhp और 240Nm की पावर देगा और CVT गियरबॉक्स से जुड़ा होगा।

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नई होंडा ZR-V, जो फॉक्सवैगन टिगुआन आर-लाइन और स्कोडा कोडियाक के कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स को टक्कर देगी। इसमें एक फ्री स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इलेक्ट्रिक सनरूफ, थ्री-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील, पूरी तरह से LED लाइटिंग, बड़े एलॉय व्हील्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक वायरलेस चार्जर होने की उम्मीद है। इस लॉन्च के बाद, भारत के लिए होडा की अगली पेशकश नई जीरो अल्फा इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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