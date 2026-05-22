Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अपडेट होकर मार्केट में लॉन्च हुई नई होंडा सिटी, कीमत ₹12 लाख से शुरू; जानिए कितनी बदल गई कार

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भारत की सबसे पसंदीदा कारों में से एक 'होंडा सिटी' (Honda City) एक बार फिर नए अवतार में हमारे सामने आ गई है। होंडा ने अपनी पांचवीं जनरेशन वाली सिटी का दूसरा बड़ा अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है।

अपडेट होकर मार्केट में लॉन्च हुई नई होंडा सिटी, कीमत ₹12 लाख से शुरू; जानिए कितनी बदल गई कार
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Honda Cityarrow

भारत की सबसे पसंदीदा कारों में से एक 'होंडा सिटी' (Honda City) एक बार फिर नए अवतार में हमारे सामने आ गई है। होंडा ने अपनी पांचवीं जनरेशन वाली सिटी का दूसरा बड़ा अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। नई चमचमाती कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने इस कार को चार अलग-अलग वैरिएंट्स SV, V, ZX और ZX+ में पेश किया है। कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, इसके लुक और फीचर्स को पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न बना दिया गया है। साथ ही, कंपनी ने इसमें एक नया ब्लैक कलर ऑप्शन भी जोड़ा है जो कार को बेहद बोल्ड लुक देता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

अब कुछ ऐसी दिखेगी सिटी

इस नए मॉडल में सबसे बड़ा और ध्यान खींचने वाला बदलाव इसके आगे के हिस्से में किया गया है। कार के आगे अब एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई फुल-विड्थ एलईडी (LED) लाइट पट्टी दी गई है। पुराने मॉडल में दिखने वाले क्रोम को अब पूरी तरह हटा दिया गया है। उसकी जगह कार के रंग का ही क्लीनर लुक दिया गया है। इसके अलावा, नए डिजाइन के बंपर और पतली एलईडी हेडलाइट्स कार को और भी ज्यादा स्पोर्टी बनाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें नए डुअल-टोन 16-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं, और पीछे का बंपर भी अब बदला हुआ नजर आता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda City

Honda City

₹ 12 - 20.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Verna

Hyundai Verna

₹ 10.98 - 18.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10 - 17.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

₹ 10.5 - 19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:'मेड इन इंडिया' का दम! टाटा के प्लेटफॉर्म पर जीप बना रही अपनी नेक्स्ट-जेन SUV

केबिन में भी बड़ा बदलाव

कार के अंदर बैठते ही आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। होंडा ने इस बार डैशबोर्ड पर पहले से बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह नया स्क्रीन पुराने मॉडल की तरह डैशबोर्ड के अंदर धंसा हुआ नहीं है, बल्कि थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इससे इसे इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। अच्छी बात यह है कि होंडा ने स्क्रीन के चक्कर में जरूरी बटनों को नहीं हटाया है। एसी और स्टीयरिंग पर मिलने वाले कंट्रोल बटन पहले की तरह ही रखे गए हैं, जो गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल करने में बहुत आरामदायक होते हैं।

सेफ्टी भी है दमदार

इस बार होंडा ने फीचर्स के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चिलचिलाती गर्मी से राहत देने के लिए इस नई सिटी में अब हवादार सीटें दी गई हैं। साथ ही, तंग जगहों पर कार पार्क करने के लिए 360-डिग्री कैमरा सिस्टम भी जोड़ा गया है। इसके अलावा, कार में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, सनरूफ, शानदार 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स पहले की तरह मिलते रहेंगे। सेफ्टी के मामले में भी यह कार अव्वल है। इसमें 6-एयरबैग्स और एडवांस ड्राइविंग असिस्ट टेक्नोलॉजी (Level 2 ADAS) जैसी बेहतरीन सुरक्षा दी गई है।

ये भी पढ़ें:बढ़ेगी क्रेटा की टेंशन! मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रहीं ये 5 मिड-साइज SUV

नहीं बदला कार का पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह 121bhp की पावर देता है। इसके साथ ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप ऑटोमैटिक (CVT) गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। वहीं, जो लोग तगड़ा माइलेज चाहते हैं उनके लिए 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल भी मौजूद है। होंडा का दावा है कि इसका हाइब्रिड मॉडल 27.26 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देता है। कंपनी अब इसके हाइब्रिड पार्ट्स पर 5 साल की वारंटी भी दे रही है। मार्केट में इस कार का सीधा मुकाबला हुंडई वरना, फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया जैसी गाड़ियों से होगा।

ये भी पढ़ें:तहलका मचाने आ रहे इन कॉम्पैक्ट SUVs के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल, लिस्ट में सोनेट भी

जानिए वैरिएंट वाइज कीमत

नई होंडा सिटी SV वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख रुपये है। इसके बाद V वैरिएंट के मैनुअल की कीमत 13.30 लाख रुपये और सीवीटी (CVT) ऑटोमैटिक की कीमत 14.30 लाख रुपये रखी गई है। प्रीमियम फीचर्स से लैस इसके ZX वैरिएंट के मैनुअल मॉडल को आप 15.26 लाख रुपये और सीवीटी मॉडल को 16.26 लाख रुपये में घर ला सकते हैं। सबसे टॉप-एंड ZX+ वैरिएंट के मैनुअल मॉडल की कीमत 16.15 लाख रुपये, सीवीटी ऑटोमैटिक की कीमत 17.15 लाख रुपये और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (e:HEV) की कीमत 21 लाख रुपये रखी गई है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Honda Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।