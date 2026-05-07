जल्द खत्म होगा इंतजार! मार्केट में जल्द दस्तक देने आ रही होंडा सिटी फेसलिफ्ट; जानिए कितनी बदलेगी कार
सेडान कारों के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा अपनी मशहूर सेडान होंडा सिटी (Honda City) का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
सेडान कारों के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा अपनी मशहूर सेडान होंडा सिटी (Honda City) का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक, आगामी 22 मई को कंपनी नई सिटी के साथ अपनी नई एसयूवी ZR-V को भी आधिकारिक तौर पर पेश करेगी। विदेशों में टेस्टिंग के दौरान देखी गई कार की तस्वीरों से साफ है कि भारत में आने वाले मॉडल में स्पोर्टी लुक और मॉडर्न फीचर्स का तगड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं नई होंडा सिटी की पूरी डिटेल्स के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
होंडा सिटी फेसलिफ्ट अब पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और शार्प नजर आने वाली है। इसका फ्रंट लुक कंपनी की नई ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज 'Prelude' से प्रेरित लगता है। मौजूदा मॉडल के घुमावदार डिजाइन की तुलना में नए फेसलिफ्ट में शार्प लाइन्स और एक सीधा फ्रंट फेसिया दिया गया है। कार में नई ग्रिल मिलेगी जिसमें पुराने मेश पैटर्न की जगह हॉरिजॉन्टल पट्टियों का इस्तेमाल किया गया है। ये बदलाव कार को सड़क पर एक शानदार और दमदार पहचान देने के लिए किए गए हैं।
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Honda City
₹ 11.95 - 16.07 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.99 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
साइड प्रोफाइल में भी बदलाव
साइड और रियर प्रोफाइल में भी कंपनी ने बारीकियों पर ध्यान दिया है। कार के किनारे वाले हिस्से में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। हालांकि, इसमें नए और rugged अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ टेल लैंप्स के बेसिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए इसकी इंटरनल डिटेलिंग को नया टच दिया गया है। एक बड़ा बदलाव इसके रियर बंपर में दिखेगा। इसमें अब रिफ्लेक्टर्स को वर्टिकल पोजीशन में लगाया गया है। यह कार को पीछे से थोड़ा चौड़ा और मॉडर्न लुक देते हैं।
इंटीरियर भी होगी अपडेट
इंटीरियर और फीचर्स के मामले में भी यह सेडान अब और ज्यादा अपडेटेड होगी। भारतीय ग्राहकों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस बार 360-डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर को शामिल किए जाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा, कार में होंडा सेंसिंग (ADAS) सूट मिलना जारी रहेगा। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे हाई-टेक फीचर्स शामिल हैं। सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट जैसे फीचर्स इसे फैमिली के लिए एक सुरक्षित ऑप्शन बनाते हैं।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। नई सिटी में वही भरोसेमंद 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 121bhp की पावर जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा। दूसरी ओर नए अपडेट्स के बाद इसकी कीमतों में थोड़ा इजाफा हो सकता है। मार्केट में इसका सीधा मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस जैसी दिग्गजों से होगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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