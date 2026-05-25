नई होंडा सिटी के माइलेज से उठ गया पर्दा, 1 लीटर पेट्रोल में इतने km चलेगी; तुरंत जानिए डिटेल्स
जापानी कार कंपनी होंडा ने भारतीय मार्केट में अपनी मशहूर सेडान कार 'होंडा सिटी' का नया फेसलिफ्ट वर्जन उतारा है। अब सबसे ज्यादा चर्चा इसके माइलेज यानी फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर हो रही है।
जापानी कार कंपनी होंडा ने भारतीय मार्केट में अपनी दो धांसू गाड़ियां पेश कर दी हैं। कंपनी ने अपनी मशहूर सेडान कार 'होंडा सिटी' का नया फेसलिफ्ट वर्जन उतारा है। इसके साथ ही एक बिल्कुल नई प्रीमियम एसयूवी 'होंडा जेडआर-वी' (Honda ZR-V) से भी पर्दा उठाया है। इन दोनों गाड़ियों के मार्केट में आते ही सबसे ज्यादा चर्चा इनके माइलेज यानी फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर हो रही है। कंपनी का दावा है कि ये गाड़ियां न सिर्फ चलने में दमदार हैं, बल्कि पेट्रोल बचाने के मामले में भी काफी आगे हैं। आइए जानते हैं लॉन्च हुई नई कार के माइलेज के बारे में विस्तार से।
नई सिटी में 18 km तक माइलेज
सबसे पहले बात करते हैं देश की पसंदीदा सेडान होंडा सिटी की। कंपनी ने इसके पुराने 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर ही भरोसा जताया है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक (CVT) दोनों ऑप्शन में आता है। माइलेज की बात करें तो होंडा का दावा है कि मैनुअल गियरबॉक्स वाली होंडा सिटी एक लीटर पेट्रोल में 17.77 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं, जो लोग बिना गियर बदलने के झंझट वाली ऑटोमैटिक गाड़ी पसंद करते हैं, उन्हें इसके सीवीटी मॉडल में 17.97 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा।
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Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
Isuzu V-Cross
₹ 21.05 - 30 लाख
27 km से ज्यादा माइलेज
अगर आपको बहुत ज्यादा माइलेज चाहिए तो होंडा सिटी का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड (e:HEV) मॉडल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस मॉडल में पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करती है, जिससे कार का माइलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कंपनी के अनुसार, होंडा सिटी का हाइब्रिड मॉडल एक लीटर पेट्रोल में पूरे 27.26 किलोमीटर तक चल सकता है। यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो शहर की ट्रैफिक में रोज गाड़ी चलाते हैं और पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान रहते हैं।
फीचर्स भी हैं दमदार
माइलेज के अलावा नई होंडा सिटी के लुक और फीचर्स में भी कई बढ़िया बदलाव किए गए हैं। कार के अगले हिस्से को नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें एक अट्रैक्टिव ग्रिल, आपस में जुड़ी हुई एलईडी लाइटें और नए बंपर शामिल हैं। कार के अंदर अब एक बड़ा 10.1 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, वेंटिलेटेड सीटें और चारों तरफ नजर रखने वाला 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। नई होंडा सिटी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये रखी गई है।
कुछ ऐसी है ZR-V की खासियत
अब बात करते हैं होंडा की नई और बड़ी गाड़ी जेडआर-वी (ZR-V) की। यह भारत में कंपनी की सबसे महंगी और प्रीमियम एसयूवी होगी। इस एसयूवी को भारत में सिर्फ 2.0-लीटर के बड़े हाइब्रिड इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ बेचा जाएगा। यह गाड़ी 181bhp की जबरदस्त ताकत देती है। इतनी ताकतवर होने के बावजूद, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से यह एसयूवी 22.8 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज देगी। एचटी ऑटो के अनुसार, इस गाड़ी की बुकिंग शुरू हो चुकी है। जबकि इसकी डिलीवरी जुलाई से मिलने लगेगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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