नई होंडा सिटी के माइलेज से उठ गया पर्दा, 1 लीटर पेट्रोल में इतने km चलेगी; तुरंत जानिए डिटेल्स

जापानी कार कंपनी होंडा ने भारतीय मार्केट में अपनी मशहूर सेडान कार 'होंडा सिटी' का नया फेसलिफ्ट वर्जन उतारा है। अब सबसे ज्यादा चर्चा इसके माइलेज यानी फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर हो रही है।

जापानी कार कंपनी होंडा ने भारतीय मार्केट में अपनी दो धांसू गाड़ियां पेश कर दी हैं। कंपनी ने अपनी मशहूर सेडान कार 'होंडा सिटी' का नया फेसलिफ्ट वर्जन उतारा है। इसके साथ ही एक बिल्कुल नई प्रीमियम एसयूवी 'होंडा जेडआर-वी' (Honda ZR-V) से भी पर्दा उठाया है। इन दोनों गाड़ियों के मार्केट में आते ही सबसे ज्यादा चर्चा इनके माइलेज यानी फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर हो रही है। कंपनी का दावा है कि ये गाड़ियां न सिर्फ चलने में दमदार हैं, बल्कि पेट्रोल बचाने के मामले में भी काफी आगे हैं। आइए जानते हैं लॉन्च हुई नई कार के माइलेज के बारे में विस्तार से।

नई सिटी में 18 km तक माइलेज सबसे पहले बात करते हैं देश की पसंदीदा सेडान होंडा सिटी की। कंपनी ने इसके पुराने 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर ही भरोसा जताया है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक (CVT) दोनों ऑप्शन में आता है। माइलेज की बात करें तो होंडा का दावा है कि मैनुअल गियरबॉक्स वाली होंडा सिटी एक लीटर पेट्रोल में 17.77 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं, जो लोग बिना गियर बदलने के झंझट वाली ऑटोमैटिक गाड़ी पसंद करते हैं, उन्हें इसके सीवीटी मॉडल में 17.97 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा।

27 km से ज्यादा माइलेज अगर आपको बहुत ज्यादा माइलेज चाहिए तो होंडा सिटी का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड (e:HEV) मॉडल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस मॉडल में पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करती है, जिससे कार का माइलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कंपनी के अनुसार, होंडा सिटी का हाइब्रिड मॉडल एक लीटर पेट्रोल में पूरे 27.26 किलोमीटर तक चल सकता है। यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो शहर की ट्रैफिक में रोज गाड़ी चलाते हैं और पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान रहते हैं।

फीचर्स भी हैं दमदार माइलेज के अलावा नई होंडा सिटी के लुक और फीचर्स में भी कई बढ़िया बदलाव किए गए हैं। कार के अगले हिस्से को नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें एक अट्रैक्टिव ग्रिल, आपस में जुड़ी हुई एलईडी लाइटें और नए बंपर शामिल हैं। कार के अंदर अब एक बड़ा 10.1 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, वेंटिलेटेड सीटें और चारों तरफ नजर रखने वाला 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। नई होंडा सिटी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये रखी गई है।