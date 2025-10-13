Hindustan Hindi News
छोड़िए हुंडई वरना! सस्ते में फटाफट उठा लीजिए ये कार; दिवाली पर आई ₹1.27 लाख की छूट

हुंडई वरना को टक्कर देने वाली होंडा सिटी पर दिवाली ऑफर आ गया है। इस डिस्काउंट ऑफर के तहत कंपनी इस कार पर 1.27 लाख की छूट दे रही है। आइए इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 11:59 AM
दिवाली नजदीक है और कार कंपनियों ने ऑफर्स की बारिश शुरू कर दी है। अब होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने भी कमर कस ली है और अपनी सबसे पॉपुलर सेडान होंडा सिटी (Honda City) पर भारी-भरकम छूट का ऐलान किया है। कंपनी अक्टूबर 2025 में अपने पेट्रोल मॉडल्स पर 1.51 लाख तक की छूट दे रही है। अगर आप होंडा सिटी लेने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि अकेले होंडा सिटी (Honda City) पर 1.27 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आइए इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

ऑफर में क्या-क्या मिल रहा?

होंडा (Honda) इस फेस्टिव सीजन में सिर्फ कैश डिस्काउंट नहीं दे रही, बल्कि ऑफर पैकेज को और आकर्षक बनाने के लिए कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी जोड़ रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, फ्री एक्सटेंडेड वॉरंटी और कॉर्पोरेट ऑफर्स शामिल हैं, यानी अगर आप इस दिवाली नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो होंडा सिटी (Honda City) आपके बजट में लक्जरी का तड़का लगा सकती है।

क्या वैल्यू फॉर मनी है होंडा सिटी?

होंडा सिटी (Honda City) हमेशा से भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा सेडान रही है और अब जब इस पर ₹1.27 लाख तक का फेस्टिव डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये डील और भी लुभावनी हो गई है। बता दें कि ये कार 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो अपने स्मूद परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज के लिए जानी जाती है। आप इसे 6-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में खरीद सकते हैं।

कई गजब फीचर्स से लोड

होंडा सिटी (Honda City) का केबिन अपने क्लास और कम्फर्ट के लिए जाना जाता है। इसमें प्रीमियम इंटीरियर फिनिशिंग, पिछली सीटों पर शानदार स्पेस, सनरूफ एंड वेंटिलेटेड सीट्स, क्रूज कंट्रोल एंड ADAS सेफ्टी पैकेज (Honda Sensing) मिलता है। इन सभी फीचर्स के चलते यह सेडान उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो स्टाइल के साथ-साथ कम्फर्ट और सेफ्टी भी चाहते हैं।

अगर आप अक्टूबर 2025 फेस्टिव सीजन में होंडा सिटी (Honda City) खरीदना चाहते हैं, तो आपको अभी एक बेहतरीन डील मिल सकती है। जी हां, क्योंकि अभी कंपनी इस कार पर 1.27 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है, तो आप फटाफट इसे बुक कर लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि दिवाली बीत जाए और डिस्काउंट लिस्ट से आपकी फेवरेट सिटी (City) गायब हो जाए।

